Sondaggi politici, gli italiani non si fidano del governo e aumenta il vantaggio del campo largo

Il 64% degli italiani afferma di non fidarsi del governo Meloni. E così nei sondaggi aumenta il vantaggio del campo largo sulle destre.

Fratelli d’Italia resta il primo partito, ma il vantaggio del campo largo sulle destre aumenta. Gli ultimi sondaggi confermano il trend delle scorse settimane e anche la rilevazione di Emg per Linea Notte (Rai 3) non fa eccezione.

Sul fronte delle intenzioni del voto, il dato più rilevante di questo sondaggio riguarda il vantaggio del campo largo che aumenta nei confronti della coalizione attualmente al governo. Uno scenario che va di pari passo con la bassa fiducia che gli italiani hanno nel governo: il 64% degli elettori esprime infatti un giudizio negativo sull’esecutivo guidato da Giorgia Meloni.

Sondaggi elettorali, aumenta il vantaggio del campo largo

Partiamo dal campo largo: il fronte progressista guadagna un ulteriore decimo di punto rispetto all’ultimo sondaggio e arriva così al 45,7%, consolidando il vantaggio sulle destre (ora indietro di un punto). Per quanto riguarda i progressisti, il Pd resta il primo partito della coalizione, anche se non riesce a tornare sulla soglia del 22%: attualmente si attesta al 21,7%.

I 5 Stelle sono invece al 12,8%, vicini alla soglia del 13%. Poi troviamo Alleanza Verdi-Sinistra al 6,6%, Italia Viva al 2,7% e +Europa all’1,9%. Passando al centrodestra, la coalizione oggi al governo si attesta al 44,7%, perdendo lo 0,3% rispetto alla settimana precedente. Il partito con più consensi resta Fratelli d’Italia, con il 26,6% dei voti, seguito da Forza Italia all’8,5% e dalla Lega all’8%. Più indietro Noi Moderati all’1,6%.

Passando poi ai partiti che non fanno parte di nessuna coalizione, troviamo Futuro Nazionale al 3,2%. Il sondaggio Emg ipotizza poi uno scenario con una coalizione di centro, con Azione al 2,5% e il Partito Liberal Democratico all’1,6%. Infine, sempre fuori dalle coalizioni, troviamo Democrazia Sovrana e Popolare all’1%.

Gli italiani non si fidano del governo Meloni

Per quanto riguarda la fiducia nel governo, il dato per l’esecutivo di Giorgia Meloni resta ampiamente negativo. La risposta più diffusa è “per nulla”, quando si chiede quanta fiducia hanno gli elettori nell’esecutivo: si attesta al 42%. Risponde di avere abbastanza fiducia il 27%, mentre dice poca il 22%. Infine, ha molta fiducia solamente il 9%.