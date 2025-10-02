Sondaggi politici, gli italiani stanno con la Flotilla: il 70% favorevole alla missione a Gaza, sì pure dagli elettori di Fdi e Lega

I sondaggi evidenziano che gli italiani stanno con la Flotilla: il 70% favorevole alla missione, parere positivo dagli elettori di Fdi e Lega.

Gli italiani stanno con l’equipaggio della Flotilla. A dimostrarlo sono i sondaggi e, in particolare, una rilevazione dell’Istituto Ixè, secondo cui sette intervistati su dieci sono favorevoli alla missione che è stata fermata dall’abbordaggio israeliano al largo di Gaza.

Non solo gran parte degli italiani è favorevole a questa operazione, ma a sostenerla sono gli elettori di praticamente tutti i partiti. Persino quelli di Fratelli d’Italia e Lega. Complessivamente, si dice favorevole il 70,6% del campione, contrario il 26% e non si esprime il 3,4%.

Il sondaggio considera il parere degli italiani in base alla loro collocazione politica. Chi si dice di sinistra è favorevole alla missione nel 93% dei casi, contro un 7% contrario. Tra gli elettori di centrosinistra, è favorevole l’88%. Al centro la percentuale scende, ma resta comunque elevata (74%). E anche nel centrodestra i favorevoli (52%) sono più dei contrari. Solo chi si considera destra ha un’opinione in parte diversa, ma con valori quasi identici: 48% di favorevoli e 49% di contrari. Infine, tra i non collocati è favorevole il 70%.

Passando poi ai singoli partiti, il sondaggio considera cosa abbiano votato alle elezioni europee del 2024 gli intervistati. Chi ha votato Fratelli d’Italia, si dice favorevole alla Flotilla nel 59% dei casi e contrario nel 37%. La percentuale di favorevoli sale all’89% nell’elettorato del Pd, all’85% in quello del Movimento 5 Stelle e al 99% tra chi sostiene Avs.

Percentuale altissima anche per Azione, con l’81% di favorevoli all’operazione umanitaria, e per chi ha votato Stati Uniti d’Europa (67%). Ma il parere resta positivo anche tra gli elettori della maggioranza di governo. Non solo quelli di Fratelli d’Italia, come già visto, ma anche quelli della Lega (60% di favorevoli e 40% di contrari) e di Forza Italia (56% favorevoli e 36% contrari).