Gli ultimi sondaggi premiano il Pd dopo la piazza per l'Europa di sabato: i dem sono gli unici a guadagnare consensi.

Nonostante le tensioni interne, a crescere negli ultimi sondaggi è solamente il Pd. Il partito di Elly Schlein, pur diviso sulla questione del riarmo europeo, guadagna consensi nell’ultima settimana, forse anche grazie alla manifestazione di Piazza del Popolo di sabato a favore dell’Europa, seppur non fosse un’iniziativa di partito. I dem sono gli unici a guadagnare consensi tra i principali partiti e accorciano leggermente le distanze rispetto a Fratelli d’Italia.

Il partito di Giorgia Meloni fa registrare un lieve calo, pur restando comunque al di sopra del 30%. In flessione anche il Movimento 5 Stelle, dopo settimane di risalita nelle rilevazioni. Scende leggermente Forza Italia, mentre restano stabili Lega e Alleanza Verdi-Sinistra. Vediamo cosa dice l’ultimo sondaggio di Swg per il TgLa7.

Sondaggi politici, cresce solo il Pd

In testa rimane Fratelli d’Italia con il 30% dei voti, pur perdendo lo 0,2%. Come detto, l’unico partito a guadagnare è il Pd che aumenta i suoi consensi dello 0,3% e si attesta al 22,7%. Terzo posto per il Movimento 5 Stelle che, pur perdendo lo 0,2%, resta al di sopra del 12% (al 12,2%).

Subito dietro c’è Forza Italia con il 9,1%, in calo dello 0,1%. Stabile la Lega all’8%, così come Verdi e Sinistra al 6,3%. Poche variazioni anche tra gli altri partiti: Azione è stabile al 3,5% mentre Italia Viva perde lo 0,2% e si attesta al 2,2%. Lieve calo anche per +Europa (-0,1%) che si attesta all’1,9%, seguita da Noi Moderati all’1,1%.