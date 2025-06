Sondaggi politici, i referendum fanno crescere i partiti di testa: in salita Fdi, Pd e M5s

In testa crescono tutti. Aumentano i consensi, negli ultimi sondaggi, per Fratelli d’Italia, Pd e Movimento 5 Stelle. E proprio il partito di Elly Schlein è quello che guadagna più consensi nei giorni dei referendum su lavoro e cittadinanza, confermando un trend positivo che prosegue da qualche settimana.

Più indietro, nel sondaggio di Swg per il TgLa7, si registra invece un lieve calo per Forza Italia, che torna davanti alla Lega anche a causa di una flessione più marcata del partito di Matteo Salvini. Pochi movimenti tra gli altri partiti, con Avs e Azione in leggera crescita.

Sondaggi elettorali, crescono Fdi, Pd e M5s

Continua a guadagnare consensi (+0,2%) Fratelli d’Italia, attualmente al 30,7%. Bene anche il Pd, che con lo 0,3% in più rispetto alla settimana precedente si attesta ora al 23,4%. Cresce dello 0,1% il Movimento 5 Stelle, tornando al 12,5%. Dietro c’è Forza Italia, che perdendo lo 0,1% scavalca comunque la Lega con l’8% dei voti.

Proprio il Carroccio perde infatti lo 0,3% e si ferma ora al 7,9%, tornando quindi al di sotto della soglia dell’8%. Cresce dello 0,1% Avs, con il 6,5% dei voti. Stessa crescita anche per Azione, ora al 3,4%. Stabile, invece, Italia Viva al 2,5%, mentre sono in lieve flessione sia +Europa all’1,4% che Noi Moderati all’1%.

L’affluenza per partito ai referendum

Il sondaggio prende in considerazione anche le stime sull’affluenza ai referendum su lavoro e cittadinanza per ogni singolo partito. Gli elettori che più hanno partecipato al voto sono quelli di Avs (62%), seguiti da quelli del Pd (58%). Sotto il 50% invece gli elettori dei 5 Stelle, al 48% di partecipazione. Poi troviamo il 28% di partecipazione tra i partiti di centro, il 25% per Forza Italia, il 17% per la Lega e, in coda, il 14% di elettori di Fratelli d’Italia che ha partecipato ai referendum.