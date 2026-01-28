Sondaggi politici, il quadro non cambia: guadagnano consensi FdI, Pd e Avs

Il quadro generale non cambia. Come avviene ormai da mesi, le posizioni dei partiti nei sondaggi sono congelate, con l’unica eccezione di qualche oscillazione tra Forza Italia e Lega. Anche l’ultima rilevazione di Swg per il TgLa7 non fa eccezione, con uno scenario in cui gli equilibri restano invariati.

A guadagnare qualche consenso sono i due partiti di testa, con Fratelli d’Italia e Pd che aumentano le loro percentuali. A crescere è anche Alleanza Verdi-Sinistra, mentre sono in affanno – negli ultimi sette giorni – i 5 Stelle e Forza Italia. Poche, in generale, le variazioni tra tutti i partiti. Vediamo cosa dice nel dettaglio l’ultimo sondaggio di Swg.

Sondaggi elettorali, guadagnano consensi Fdi, Pd e Avs

Fratelli d’Italia guadagna ancora consensi: con un decimo di punto in più si attesta al 31,2%. A crescere è anche il Pd, che raggiunge il 22,6% grazie alla risalita dello 0,2% rispetto alla settimana precedente. Diverso il discorso per il Movimento 5 Stelle, che cede lo 0,3% e si ferma al 12,1%.

Poche variazioni anche nel centrodestra, nonostante il lieve calo di Forza Italia. Gli azzurri perdono lo 0,2% nell’ultima settimana ma con l’8,2% dei voti sono ancora davanti alla Lega. Ill partito di Matteo Salvini non riesce invece a guadagnare consensi e resta stabile all’8%. Bene Verdi e Sinistra, che nell’ultima settimana recuperano due decimi di punti e raggiungono il 6,6%.

Più indietro troviamo Azione, che guadagna lo 0,2% e torna al 3% dopo settimane caratterizzate da diversi cali di consensi. Stabili invece sia Italia Viva al 2% che PiùEuropa all’1,3%. Lieve calo, di un decimo di punto, per Noi Moderati, attualmente all’1,1%.