Sondaggi politici, il referendum affossa il centrodestra: il No rimonta e la maggioranza perde voti

Il centrodestra è in difficoltà, su due fronti. Da una parte sui consensi che i partiti di maggioranza continuano a perdere e dall’altra sul referendum sulla giustizia, con la rimonta del No che prosegue. È la Supermedia di YouTrend per Agi a sottolineare come il trend nei sondaggi sia oggi ben diverso rispetto al passato.

YouTrend parla per la prima volta da molto tempo di centrodestra in difficoltà. Per quanto riguarda le intenzioni di voto, la coalizione ha perso l’1,2% nelle ultime due settimane. E non va meglio sul fronte del referendum, con il Sì in vantaggio soltanto di 2,4 punti e con diversi istituti che hanno già segnalato il sorpasso del No.

Sondaggi elettorali, crollo del centrodestra

Partiamo dalle intenzioni di voto. Fratelli d’Italia mantiene il primato con il 29,1%, ma il calo nelle ultime due settimane è netto: -0,6%. Stabile il Pd, che resta al 22,1% e non riesce ad approfittare più di tanto del calo del partito di Giorgia Meloni. Flessione dello 0,2% sia per il Movimento 5 Stelle (all’11,8%) che per Forza Italia (all’8,9%).

Va peggio però alla Lega, che perde quattro decimi di punto e si ferma al 7%. Si avvicina, così, Avs che guadagna lo 0,4% e si attesta ora al 6,7%. In crescita troviamo anche Azione al 3,4% (+0,2%), davanti a Futuro Nazionale al 3% (+0,1%). Lieve calo, dello 0,1%, per Italia Viva (al 2,2%) e +Europa (1,6%) mentre è stabile all’1,1% Noi Moderati. Così, andando a guardare le coalizioni, si registra un calo dell’1,2% del centrodestra, ora al 46%. Il centrosinistra guadagna lo 0,3% al 30,4%, a cui aggiungere l’11,8% dei 5 Stelle. Il Terzo polo è invece al 5,7%.

Referendum giustizia, continua la rimonta del No

La Supermedia riguarda anche il referendum costituzionale sulla giustizia. Il Sì ha perso nelle ultime due settimane l’1,7% dei consensi, restando davanti ma di pochissimo: ora i favorevoli alla riforma sono il 51,2%. Aumentano della stessa percentuale i contrari, con il No ora al 48,8%.