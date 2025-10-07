Sondaggi politici, nessun effetto Flotilla o regionali: crescono solo Fdi e Avs

Nei sondaggi non si registra l'effetto Flotilla e, probabilmente, neanche quello delle regionali: in crescita solo Fdi e Avs.

A crescere, nell’ultima settimana, sono solo Fratelli d’Italia e Alleanza Verdi-Sinistra. I sondaggi premiano soltanto questi due partiti tra quelli di testa, mentre fanno registrare un calo quasi tutti gli altri: per la rilevazione di Swg per il TgLa7 sono infatti in flessione Pd, Movimento 5 Stelle e Lega. Stabile Forza Italia.

Il sondaggio arriva a una settimana dal voto delle regionali nelle Marche e nelle ore in cui il centrodestra vinceva anche in Calabria con la conferma di Roberto Occhiuto. Ma il sondaggio arriva anche nei giorni delle mobilitazioni per la Flotilla, con lo sciopero generale di venerdì e la manifestazione di Roma di sabato. Eventi che, però, non sembrano spostare voti, almeno nelle rilevazioni.

Sondaggi elettorali, crescono solo Fdi e Avs

L’effetto Flotilla, quindi, non c’è stato. E nemmeno quello delle elezioni regionali, probabilmente. Anche se a guadagnare lo 0,3% è Fratelli d’Italia, ovvero il partito che nelle Marche ha rieletto il presidente uscente Francesco Acquaroli. Il partito di Giorgia Meloni si attesta al 30,8%, seguito a distanza dal Pd al 21,9%: i dem hanno perso lo 0,2% rispetto alla settimana precedente.

In calo dello 0,1% il Movimento 5 Stelle, ora al 13,6%. Perde consensi (-0,2%) anche la Lega, attualmente all’8,8%. Stabile all’8% invece Forza Italia, mentre guadagna lo 0,3% Avs, salendo ora al 6,8%. Pochi i movimenti tra gli altri partiti. Azione cede lo 0,1% e si ferma al 3%, mentre è stabile Italia Viva al 2,2%. Più Europa, invece, perde lo 0,1% e non va oltre l’1,8%.