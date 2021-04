Sondaggi politici: chi rifiuta il vaccino sale al 12%. Gli elettori di Lega e Fdi sono i più freddi

I sondaggi politici di Ipsos illustrati oggi da Nando Pagnoncelli sul Corriere della Sera si occupano della vaccinazione contro il coronavirus Sars-CoV-2 e di cosa sta succedendo nell’opinione pubblica dopo gli eventi avversi delle trombosi segnalati per AstraZeneca, Johnson & Johnson e Pfizer-BioNTech.

Sondaggi politici: chi rifiuta il vaccino sale al 12%

Com’era prevedibile, dopo le notizie sulle morti dopo le trombosi del seno cerebrale e le decisioni di Aifa ed Ema, il clima attorno al siero dell’azienda anglo-svedese è molto peggiorato. Ma lo scetticismo tocca anche gli altri vaccini. Non accenna a diminuire nei sondaggi politici la quota di coloro che non sono sicuri di volersi vaccinare o preferirebbero valutare quale vaccino fare tra quelli disponibili (20%). Aumenta la quota di coloro che dichiarano esplicitamente di rifiutare il vaccino (dall’8% al 12%).

La preoccupazione è più diffusa tra le persone di condizione economica medio-bassa e bassa. Tra costoro, infatti, i «cauti» e i «no-vax» rappresentano rispettivamente il 38% e il 41%. Contro il 32% del dato medio nazionale e il 22% delle persone abbienti. Nonché il 27% di quelle di condizione medio alta. Riguardo agli elettorati, si registra una percentuale più elevata di no-vax tra gli elettori della Lega (18%) e di Fratelli d’Italia (16%). Sorprende la quota limitata tra i pentastellati (6%), che in passato avevano espresso posizioni critiche nei confronti dei vaccini.

I sondaggi sui vaccini e sul governo Draghi

Le opinioni sulla gestione della campagna vaccinale da parte di Regioni e governo si dividono nettamente. In entrambi i casi prevalgono, sia pure di poco, le valutazioni negative (44% per il governo e 43% per le Regioni). Ma è interessante osservare le differenze nelle diverse aree geografiche: nel Nordovest vengono bocciate le Regioni e promosso il governo. Nel Nordest si

registra il contrario, mentre nelle regioni del Centronord (Emilia-Romagna, Toscana, Umbria e Marche) prevalgono i giudizi positivi sia sull’operato delle Regioni sia su quello nell’esecutivo. E nel Centro-sud (Lazio, Campania, Abruzzo e Molise) come pure nelle restanti regioni meridionali, il governo ne esce male. Mentre le Regioni deludono soprattutto nel Sud e nelle Isole.

Va sottolineato che i giudizi negativi sul governo prevalgono più tra i pentastellati (65%), nostalgici del governo Conte, rispetto agli elettori del principale partito di opposizione (FdI: 56%).

Sondaggi politici oggi: la Lega in calo, Fdi e Forza Italia recuperano

I dati salienti della Supermedia dei sondaggi politici realizzata da YouTrend per AGI, che fotografa un ulteriore restringimento dello spazio che racchiude le prime 4 forze politiche in ‘classifica’, dicono che la Lega è in calo mentre Forza Italia e Fratelli d’Italia recuperano voti. Nel fronte del centrodestra la Lega perde mezzo punto e si ferma al 22,4% ma gli altri due partiti crescono dello 0,3% FdI (17,4%) e dello O,2% FI (7,7%). Nell’altro emisfero politico, sia il Pd che i 5 Stelle rosicchiano uno O,1%, i dem sono al 18,8%, il Movimento al 17%.

Ora ci sono solo 5,4 punti tra il primo e il quarto partito. Tra i partiti minori, da notare una certa crescita dei Verdi, mentre cala Art.1-MDP, partito del ministro Speranza (e forse le recenti polemiche hanno contribuito a questo indebolimento). In linea con il “raffreddamento” dei giudizi degli italiani verso Mario Draghi e il suo governo (rilevato da tutti gli istituti), inizia a calare anche il consenso complessivo ai partiti di maggioranza. Che scende sotto il 77%. Anche se in questa fase il calo appare ascrivibile quasi interamente alla flessione della componente di centrodestra, e della Lega in particolare.