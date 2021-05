I sondaggi politici dell’istituto Noto Sondaggi per Porta a Porta dicono che Fratelli d’Italia ha raggiunto il Partito Democratico. Più 1% per Fdi e -1% per il Pd, con il risultato finale che vede le due forze politiche appaiate al 18% dei consensi. L’ultima rilevazione realizzata dall’istituto di Antonio Noto è in linea con quelle di Emg e Swg.

Sondaggi politici oggi: Fratelli d’Italia raggiunge il Pd, la Lega ancora in calo

Oltre alla nuova affermazione del partito di Giorgia Meloni, l’altra novità che si evince dal sondaggio è che si registra una concentrazione a favore di 4 partiti. Infatti Lega, PD, FDI e M5S insieme totalizzano il 75% dei consensi. In termini di trend la Lega perde ancora un punto nell’ultimo mese e si posiziona al 22% tallonata da PD e FDI mentre il M5S (- 0.5%) è al 17%. Forza Italia cresce di un punto e arriva al 7,5%.

Seguono le piccole forze del panorama politico italiano Azione di Calenda è stabile al 3%, Italia Viva di Renzi stabile al 2%, Cambiamo di Toti all’1.5% (-0.5%), Noi con l’Italia 1.5% (-0.5%), LEU-ART.1 stabile al 1.5%, Verdi stabili all’1.5%, mentre Sinistra Italiana cresce all’1.5% (+0.5%). In termini di aggregazioni politiche l’alleanza PD-M5S-LEU è al 36.5% mentre il Centrodestra unito (Lega+FI+FDI+Cambiamo+Noi) è al 50.5%.

La Supermedia Youtrend/Agi

Nella Supermedia settimanale AGI/YouTrend si confermano intanto le recenti tendenze e si accorcia ulteriormente il divario tra i primi quattro partiti. Non c’è il sorpasso (rilevato da alcuni istituti) di FdI sul Pd, ma il distacco è ormai davvero minimo (0,4%). Da segnalare anche la crescita della maggioranza Draghi, dopo diverse settimane di lieve calo, il rimbalzo del M5S, forse trainato da un certo attivismo (sui social e sui giornali) dell’ex premier Giuseppe Conte, che resta uno dei leader politici con il tasso di gradimento maggiore.