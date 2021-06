Sondaggi politici oggi: Fratelli d’Italia supera il Pd e si avvicina alla Lega

I sondaggi politici di Noto Sondaggi pubblicati da Porta a Porta dicono che Fratelli d’Italia sorpassa il Partito Democratico e si avvicina alla Lega mentre Coraggio, la new entry di Brugnaro e Toti, parte con il 3,5%.

Sondaggi politici oggi: Fratelli d’Italia supera il Pd

Secondo la rilevazione di Antonio Noto rispetto al 20 maggio Fdi supera il Partito Democratico. Il partito della Meloni aumenta dello 0.5% e arriva al 18.5% mentre il Pd rimane fermo al 18%”. La Lega invece perde ancora mezzo punto e si posiziona al 21.5%, avvicinata pericolosamente da Fdi e Pd. Mentre il M5S si ferma al 16%, perdendo 1 punto rispetto l’ultima rilevazione. Forza Italia perde ancora mezzo punto e arriva al 7%. La new entry Coraggio di Brugnaro e Toti esordisce con il 3,5%: un buon punto di partenza per ora.

Seguono le piccole forze del panorama politico italiano: Azione di Calenda perde lo 0.5% arrivando così al 2.5%. Italia Viva di Renzi stabile al 2%, Noi con l’Italia stabile all’ 1.5%, Verdi e Sinistra Italiana stabili rispettivamente all’1.5%. Mentre LEU -Art 1 perde lo 0,5%, fermandosi così all’1%. In termini di aggregazioni politiche l’alleanza PD-M5S-LEU è al 35% mentre il CD unito (Lega+FI+FDI+Coraggio+Noi) è al 52%.

Intanto, sempre secondo il sondaggio di Noto, il 54% si dice d’accordo con la proposta del segretario Pd, Enrico Letta, sulla tassa di successione per finanziare una dote ai 18enni. Agli intervistati è stato chiesto di esprimere un giudizio sull’ipotesi della tassa di successione, avanzata dal segretario Letta. La proposta è gradita dal 54% dei cittadini. I favorevoli sono maggiormente concentrati nella fascia di età giovanile, mentre il dissenso aumenta con l’aumentare dell’età.

La media Youtrend-Agi dei sondaggi politici

Fratelli d’Italia continua ad accrescere i suoi consensi e si porta a poco più di due punti dalla Lega anche nella Supermedia settimanale elaborata da Youtrend per Agi. Il tutto in un contesto in cui il centro destra è in salita, mentre flettono sia il Pd che M5s. Quanto al governo, la fiducia verso Draghi e il suo esecutivo sta aumentando, soprattutto grazie all’apprezzamento sulla campagna vaccinale.

Nel dettaglio, il partito di Giorgia Meloni fa un salto in avanti di 0,7 punti, portandosi al 19,4%, mentre il Carroccio resta fermo al 21,5%. Continua a perdere terreno il Pd, che scivola di 0,3 punti, attestandosi al 18,8%. Analoga tendenza per M5s che lascia sul terreno 0,8 punti, calando al 16,4%. Il centro destra nel suo complesso sale al 49,3%, con un aumento di 0,7 punti, mentre i ‘giallorossi’ (Pd, M5s e Leu), scendono al 36,8% (-1,1%).