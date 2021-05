I sondaggi politici di DiMartedì presentati da Nando Pagnoncelli di Ipsos durante la trasmissione di Giovanni Floris dicono che Giuseppe Conte è il leader più amato con il 55% mentre Matteo Salvini è apprezzato dal 30% del campione. E il leader della Lega è soltanto quinto nella classifica, superato da Giorgia Meloni, Roberto Speranza ed Enrico Letta.

Sondaggi politici: Conte al 55% di popolarità, Salvini arranca al 30%

Nella classifica sul gradimento dei leader dopo Giuseppe Conte insegue la leader di Fratelli d’Italia, che però è molto distanziata dall’Avvocato del Popolo (37%). Poi c’è il ministro della Salute al 36% ed Enrico Letta al 30%. Salvini supera Silvio Berlusconi, al 28% insieme a Giovanni Toti. Più indietro arrivano Carlo Calenda (23%), Nicola Fratoianni (22%) e Angelo Bonelli dei Verdi (19%). Ultimo in classifica è il senatore di Italia Viva Matteo Renzi con il 10%.

Per quanto riguarda gli orientamenti di voto la Lega cala dello 0,6% ed è al 21,9% mentre il Partito Democratico cresce della stessa cifra, arriva quasi al 21% ed è ormai a un passo dal Carroccio. Quello della Lega è il risultato più basso dall’inizio della legislatura, secondo Ipsos. Fratelli d’Italia invece cresce dell’1,7% e si attesta al 18,9%, ovvero il dato più elevato di sempre. E il fatto che a ogni calo della Lega corrisponda quasi ogni settimana una crescita di FdI ci dice molto su chi sta giovando e lucrando risultati e perché. Ovvero, l’appoggio al governo Draghi sta penalizzando Salvini.

Pagnoncelli fa sapere anche che il MoVimento 5 Stelle cala di due punti percentuali. E addebita il risultato al divorzio da Casaleggio e al video di Beppe Grillo in difesa del figlio Ciro. Ora il M5s è al 16%, dietro Fratelli d’Italia in questa rilevazione campionaria. Forza Italia invece cresce (da 7,6% a 8%), così come Azione di Carlo Calenda (da 2,4% a 2,8%) e Sinistra Italiana (dal 2% al 2,2%). Nel complesso, mentre la distanza tra primi due partiti si è ridotta a un solo punto, il vantaggio delle tre forze del centrodestra su quelle del centrosinistra si mantiene ampio (48,8% a 31,6%).

Sondaggi oggi: la media Youtrend/Agi

La Supermedia settimanale dei sondaggi politici di Youtrend/Agi dice invece Fratelli d’Italia cresce ancora nei consensi degli italiani, mentre perdono terreno i partiti che sostengono il governo Draghi con l’unica eccezione del Pd che comunque guadagna solo 0,1 punti. In dettaglio, il partito di Giorgia Meloni spunta 0,3 punti e si porta al 17,7%, riducendo ancora il distacco dalla Lega, che si attesta al 22,3%, con una flessione di 0,1 punti. Fra i due partiti maggiori del centrodestra si collocano i dem che salgono al 18,9%, mentre i 5 stelle flettono di 0,3 punti, scendendo al 16,7%. In lieve diminuzione anche i consensi di Forza Italia, Italia Viva e Azione. I partiti che costituiscono la maggioranza di governo perdono 1,7 punti, scendendo al 74,9.