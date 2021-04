Sondaggi politici oggi: Il M5s tallona Giorgia Meloni, Fratelli d’Italia nuovo record

I sondaggi politici di Swg illustrati martedì sera dal direttore del Tg di La7 Enrico Mentana danno la Lega al 22,8%, in crescita dello 0,2% mentre il Partito Democratico perde lo 0,4% ed è al 18,4%.

Sondaggi politici oggi:

Fratelli d’Italia perde lo 0,1% ed è al 17,6% mentre il MoVimento 5 Stelle guadagna qualcosa e approda al 17,5% tallonando il partito di Giorgia Meloni. Piuttosto staccata anche qui Forza Italia (6,8%) ma in crescita (+0,3%), così come Azione che arriva al 3,5% e Sinistra Italiana al 2,7% (+0,2%).

Italia Viva è al 2,4% e guadagna lo 0,2% mentre i Verdi perdono lo 0,4% e sono all’1,9%. Più Europa guadagna lo 0,1% ed è all’1,8% mentre Mdp – Articolo Uno è all’1,7% e perde uno 0,3%. Cambiamo! di Giovanni Toti è all’1% (-0,3%). Nella Supermedia di YouTrend per AGI Lega non brillante ma che resta in prima posizione, PD in risalita (ma che ancora deve tornare ai livelli pre-dimissioni di Zingaretti) e lotta serrata per il terzo posto tra FDI (nuovo record: 17,2%) e M5S.

Dietro i 4 principali partiti, che sono racchiusi in meno di 6 punti, c’è quasi il vuoto, con Forza Italia in calo e staccata di quasi 10 punti dal M5S. Tra le componenti di maggioranza, quella giallo-rossa sembra più in forma rispetto a quella di centrodestra, una dinamica che riflette probabilmente gli atteggiamenti sul tema riaperture/restrizioni.

SUPERMEDIA LISTE: Lega 22,9 (-0,1) PD 18,6 (+0,6) FDI 17,2 (+0,3) M5S 17,0 (+0,1) Forza Italia 7,5 (-0,3) Azione 3,3 (=) Italia Viva 3,2 (+0,1) Sinistra Italiana 2,2 (=) Art.1-MDP 1,8 (-0,2) +Europa 1,6 (=) Verdi 1,6 (+0,1)

SUPERMEDIA AREE PARLAMENTO

Maggioranza Draghi 77,2 (+0,3) di cui:

– giallorossi (PD-M5S-MDP) 37,4 (+0,4) – centrodestra (Lega-FI-Toti) 31,8 (=) – centro liberale 8,0 (=) Opposizione dx (FDI) 17,2 (+0,3)

Opposizione sx (SI) 2,2 (=)

Maggioranza Draghi 77,2 (+0,3) di cui: – giallorossi (PD-M5S-MDP) 37,4 (+0,4) – centrodestra (Lega-FI-Toti) 31,8 (=) – centro liberale 8,0 (=) Opposizione dx (FDI) 17,2 (+0,3) Opposizione sx (SI) 2,2 (=) SUPERMEDIA COALIZIONI POL18 Centrodestra 49,0 (+0,3) Centrosinistra 26,7 (+0,6) M5S 17,0 (+0,1) LeU 4,0 (-0,2) Altri 3,3 (-0,8)

Leggi anche: Il bollettino sul coronavirus di oggi 8 aprile