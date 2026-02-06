Sondaggi politici, primo effetto Vannacci: la Lega perde consensi e Forza Italia la stacca

È ancora presto per vedere gli effetti dell’addio di Roberto Vannacci alla Lega, ma qualche effetto nei sondaggi – anche quelli che ancora non stimano il valore elettorale di Futuro Nazionale – già si vede e si ripercuote sulla Lega. Proprio il Carroccio, infatti, perde consensi nelle ultime due settimane, secondo la Supermedia di YouTrend per Agi, e vede così allontanarsi Forza Italia.

Il partito di Antonio Tajani è quello che guadagna più voti in un quadro sostanzialmente stabile, con pochissime variazioni tra i principali partiti. Fratelli d’Italia resta in testa, poco al di sotto del 30%, con un vantaggio di circa otto punti sul Pd. Forza Italia, come detto, guadagna più di chiunque altro, staccando di quasi un punto la Lega e con una crescita che va a scapito di Azione nei giorni in cui si parla di avvicinamento tra le due forze.

Sondaggi elettorali, la Lega perde consensi e Forza Italia si allontana

Il primato di Fratelli d’Italia non è in discussione, nonostante il lieve calo delle ultime due settimane (-0,1%) che riporta il partito di Giorgia Meloni al di sotto del 30%, esattamente al 29,9%. Insegue, da lontano, il Pd: ora è al 22% con un calo di due decimi di punti. Terzo posto per i 5 Stelle al 12,2% (-0,1%), mentre Forza Italia guadagna lo 0,3% e si avvicina al 9% dei consensi: ora è all’8,9%.

Come detto, aumenta la distanza nei confronti della Lega: il partito di Matteo Salvini cede lo 0,2% nei giorni dell’addio di Vannacci e scende all’8%. Verdi e Sinistra sono stabili al 6,4%, mentre Azione perde tre decimi di punto e si ferma al 2,9%. Italia Viva guadagna un decimo e raggiunge il 2,4% mentre +Europa è stabile all’1,7% e Noi Moderati guadagna leggermente attestandosi all’1,2%.

Per quanto riguarda le coalizioni, il centrodestra resta stabile con il 48% dei voti. In lieve calo invece sia il centrosinistra (-0,2%) al 30,1% che il Movimento 5 Stelle al 12,2%. Flessione anche per il Terzo Polo, ora al 5,3% (-0,2%).