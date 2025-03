Sondaggi politici, tonfo per Fratelli d’Italia: in affanno tutto il centrodestra

I sondaggi non premiano il centrodestra: Fratelli d'Italia in netto calo, ma gli alleati di Meloni non ne approfittano.

Fratelli d’Italia è il partito che perde più consensi nelle ultime due settimane. A confermarlo sono gli ultimi sondaggi raccolti nella Supermedia Agi/YouTrend. Ma non sembrano beneficiarne gli altri partiti della coalizione, con Forza Italia e Lega che fanno registrare variazioni minime e che di certo non compensano il calo degli alleati.

Non c’è molto da festeggiare, però, tra le opposizioni: l’unica lista in crescita è quella di +Europa, anche se per Pd e Movimento 5 Stelle la flessione è quasi impercettibile. Il centrosinistra guadagna qualche consenso sulla coalizione di governo, ma le distanze restano ampie.

Sondaggi elettorali, destre in affanno: in calo Fratelli d’Italia e tutta la coalizione di governo

Fratelli d’Italia è comunque in testa con il 29,6% dei consensi: il partito di Giorgia Meloni perde lo 0,6% e scende ora al di sotto della soglia del 30%. A inseguire c’è il Pd, con il 22,8% dei consensi e un calo minimo dello 0,1%. Lo stesso registrato anche dal Movimento 5 Stelle nelle ultime due settimane, attestandosi così all’11,8%.

Come detto, non approfittano del calo di Fdi i suoi alleati al governo: Forza Italia perde lo 0,1% e si ferma al 9,3%, mentre la Lega guadagna lo 0,1% e raggiunge l’8,4%. Lieve crescita per Azione al 3% (+0,1%), mentre perde lo 0,3% Italia Viva al 2,4%. Balzo in avanti per +Europa, con lo 0,3% e un dato oggi al 2,1%, probabilmente grazie all’attivismo sui referendum primaverili su cittadinanza e Jobs act.

Per quanto riguarda le coalizioni, il centrodestra cede nelle ultime due settimane lo 0,7% e si attesta al 48,4%. Comunque ben al di sopra dei consensi raccolti dal centrosinistra, nonostante una crescita dello 0,2% che porta la coalizione al 30,9%. All’11,8% troviamo poi i 5 Stelle, seguiti da lontano dal Terzo Polo al 5,4%, in calo dello 0,2%.