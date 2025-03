Sondaggi elettorali, Fratelli d’Italia arretra e il Pd si avvicina. Bene M5s e Lega

Le distanze si riducono. Gli ultimi sondaggi evidenziano un margine più ristretto rispetto al passato tra Fratelli d’Italia e il Pd, con tutti i partiti che inseguono quello di Giorgia Meloni che conquistano consensi. Al contrario, proprio Fdi perde voti nell’ultimo mese. La rilevazione di YouTrend per SkyTg24 mostra un netto calo del partito di Meloni e un importante recupero di voti da parte della Lega.

Sembra pagare, nell’ultimo mese, la presa di posizione del Carroccio contro il piano di riarmo europeo, così come le critiche all’Ue sulla guerra in Ucraina. Non a caso, a guadagnare sono anche altri partiti scettici su questi fronti, come il Movimento 5 Stelle. Bene anche il Pd, così come Forza Italia, su posizioni opposte su questi temi ma sicuramente più definite di quelle di Fratelli d’Italia, che sembra pagare i dubbi di posizionamento sul fronte internazionale.

Sondaggi politici, crisi per Fratelli d’Italia mentre crescono Pd, M5s, Fi e Lega

Fratelli d’Italia perde quindi un punto percentuale rispetto a un mese fa e si attesta al 28,2% dei consensi, ben lontano ora dalla soglia del 30%. Guadagna lo 0,3% il Pd, che con il 23,1% dei voti ora si trova a poco più di cinque punti percentuali da Meloni. In crescita dello 0,2% i 5 Stelle, adesso all’11,6%.

Nel centrodestra sono in ascesa Forza Italia al 9% (+0,2%) e la Lega all’8,5% (+0,5%). Chi invece perde consensi è Alleanza Verdi-Sinistra: con lo 0,4% in meno in un mese, si ferma al 6%. Lieve guadagno per Azione al 3%, mentre sono in calo sia +Europa al 2,2% che Italia Viva all’1,9%.