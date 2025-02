Un recente sondaggio condotto da YouTrend per Sky TG24 rivela che il 71% degli italiani è favorevole alle dimissioni di Daniela Santanchè, attuale ministra del Turismo. Il dato emerge in un contesto in cui la ministra è stata rinviata a giudizio con l’accusa di falso in bilancio nell’ambito dell’inchiesta su Visibilia. Dati alla mano, soltanto il 17% degli intervistati si dice contrario a un suo passo indietro, mentre il 12% preferisce non esprimersi.

Un’opinione trasversale

Se da un lato il dato più rilevante è la netta maggioranza della popolazione favorevole alle dimissioni di Santanchè, il sondaggio evidenzia come la richiesta sia trasversale all’elettorato italiano, coinvolgendo anche una buona parte dei sostenitori della maggioranza. Nello specifico, ritiene opportuna la sua uscita dal governo il 58% degli elettori di Fratelli d’Italia, il 64% di quelli della Lega e il 63% di chi vota Forza Italia/Noi Moderati.

Percentuali più alte si registrano tra gli elettori di opposizione: l’89% di chi vota Partito democratico, il 78% degli elettori del Movimento 5 Stelle e addirittura il 95% di chi sostiene Alleanza Verdi e Sinistra.

La metodologia del sondaggio

Il sondaggio è stato condotto con metodologia CAWI tra il 6 e il 7 febbraio, su un campione di 804 intervistati rappresentativi della popolazione maggiorenne residente in Italia. I dati sono stati raccolti rispettando quote di genere ed età, stratificate per titolo di studio e ripartizione ISTAT di residenza. Il margine di errore è stimato al ± 3,5%, con un intervallo di confidenza del 95%.