Sondaggio La7, la battaglia su Salario minimo e Reddito di cittadinanza trascina il Pd a crescere più di tutti

Il “fallimento Schlein” invocato dai nemici dentro e fuori il Pd continua a crescere. La battaglia sul salario minimo e sul reddito di cittadinanza trascina il Partito Democratico a crescere più di tutti. Lo certifica il sondaggio di questa settimana di Swg per il tg La7, secondo cui i dem negli ultimi sette giorni hanno conquistato lo 0,4 per cento in più, passando dal 19,6 per cento al 20. A crescere più di Fratelli d’Italia è anche il Movimento 5 Stelle che con lo 0,3 per cento in più raggiunge il 16,3.

Nel centrodestra, Forza Italia è l’unico partito della maggioranza a non guadagnare punti percentuali e resta ancorata al 7,2 per cento, mentre il negazionismo climatico non porta fortuna a Salvini che porta la Lega al 9,7 con appena lo 0,1% in più. Aria pesante tra le macerie del cosiddetto Terzo polo dove i litigi tra Matteo Renzi e Carlo Calenda, sommati alle cene al Twiga dopo avere salvato la ministra Santanchè e ai voti in soccorso della maggioranza non sembrano funzionare.

Se si andasse alle urne ora, infatti, Italia viva incasserebbe il 2,5 per cento, facendo registrare lo 0,2 in meno rispetto a sette giorni fa. Stessa sorte per Azione, che scende dal 3,6 al 3,4%. Entrambi hanno bisogno di fingere di andare d’accordo per puntare alla sopravvivenza elettorale. Perde lo 0,1 + Europa e Alleanza verdi e sinistra si ferma al 3 per cento con lo 0,2 in meno della scorsa settimana. Tra gli altri partiti stabili +Europa e Unione Popolare.