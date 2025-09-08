Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump continua a non convincere la maggioranza degli americani. L’ultimo sondaggio realizzato da Nbc News Decision Desk in collaborazione con SurveyMonkey evidenzia come il 57% degli intervistati bocci l’operato del presidente, contro un 43% che invece lo approva. Un dato sostanzialmente stabile rispetto alla rilevazione di giugno, segno che il giudizio dell’opinione pubblica rimane polarizzato e difficilmente scalfibile.
I risultati mostrano che i giudizi più severi riguardano la sfera economica, da sempre uno dei punti centrali della campagna e della presidenza Trump. Solo il 41% degli americani promuove la gestione del commercio, mentre appena il 31% valuta positivamente le politiche contro l’inflazione, ritenute poco efficaci nel contenere l’aumento dei prezzi.
Non mancano perplessità anche su altri fronti, come quelli legati all’immigrazione, alla salute pubblica e alle politiche fiscali. Tuttavia, il sondaggio segnala un consenso bipartisan più ampio sulla questione vaccini, tema che negli ultimi mesi ha generato un acceso dibattito ma che, secondo i dati, vede una parte consistente della popolazione favorevole all’azione dell’amministrazione.
Il quadro complessivo rimane però critico per Trump: più di un americano su due non approva il suo operato e questo potrebbe avere un impatto significativo sul clima politico negli Stati Uniti nei prossimi mesi. Con le elezioni all’orizzonte e una società fortemente divisa, la sfida per riconquistare consenso si annuncia in salita.