Sparo di capodanno, l’ex Fdi Pozzolo condannato a 15 mesi

Il tribunale di Biella ha condannato il deputato (ex Fratelli d’Italia) Emanuele Pozzolo ad un anno e tre mesi di reclusione con la sospensione condizionale della pena. Il giudice ha considerato colpevole il parlamentare per il capo di imputazione del porto abusivo di arma da collezione, mentre lo ha assolto per il possesso di munizioni di guerra. Si è conclusa così l’ultima udienza del processo su una vicenda che aveva suscitato molto scalpore.

L’accusa aveva chiesto una pena più pesante

Il pubblico ministero, Paola Francesca Ranieri, aveva invece chiesto una pena di un anno e sei mesi di reclusione e 3mila euro di multa, con sospensione condizionale della pena. “L’onorevole ha portato con sé l’arma, l’ha estratta dalla tasca e l’ha mostrata. L’arma era carica e pronta all’uso, poiché nessuno l’ha visto caricarla”, ha dichiarato il Pm in aula.

Lo sparo alla festa con il sottosegretario Delmastro

La vicenda risale a Capodanno del 2024, quando nella sede della Pro Loco di Rosazza, in provincia di Biella, in una festa a cui aveva partecipato anche il sottosgretario alla Giustizia, Andrea Delmastro con gli agenti della sua scorta, oltre a numerosi altri esponenti politici locali, un colpo di pistola partito da un minirevolver di proprietà di Pozzolo, aveva ferito alla gamba il genero del caposcorta, Luca Campana.

Pozzolo ha già risarcito la vittima

Pozzolo si è sempre dichiarato innocente. Il processo ha riguardato solo aspetti tecnici sull’arma e i proiettili, perché l’accusa di lesioni era decaduta dopo il risarcimento pagato da Pozzolo e al conseguente ritiro della querela. “Si è sgretolata un’altra parte delle accuse montate anche dai media”, ha commentato Pozzolo.