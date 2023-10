Splendida Cornice su Rai3 con Geppi Cucciari: anticipazioni e ospiti della prima puntata

Splendida Cornice arriva con la seconda puntata in prima serata su Rai 3. La conduzione è affidata a Geppi Cuccuari che accoglie di volta in volta i suoi ospiti tra ironia, satira e cultura. Un giusto mix per un nuovo programma targato Rai Cultura.

Splendida Cornice arriva su Rai3 con Geppi Cucciari: anticipazioni

Splendida Cornice è un programma di Rai Cultura che va in onda il giovedì in prima serata su Rai 3. Il 5 ottobre alle 21.25 arriva la seconda puntata con al timone Geppi Cucciari che si dividerà tra intrattenimento culturale, evasione, divulgazione, satira. Le puntata si possono seguire anche in streaming sull’app di RaiPlay.

La Rai presenta il programma come un “people show, attento all’attualità. Il racconto con ironia e leggerezza del mondo di oggi attraverso i libri, i film, i social, la televisione e l’arte. Attori, amici e testimoni del nostro tempo portano in tv una collezione esclusiva fatta di parole, aneddoti, curiosità, oggetti e costruiscono momento dopo momento la settimana”.

Gli ospiti della prima puntata

Ad arricchire il programma ci sono gli ospiti che per la seconda puntata saranno Amanda Lear, il pianista Danilo Rea, il musicista e cantautore Gianluca De Rubertis. Nel corso della puntata un momento dedicato al Ragionier Ugo Fantozzi con le iconiche interpreti de la “Signorina Silvani” e “la Pina”, rispettivamente Anna Mazzamauro e Milena Vukotic, oltre a Stefano Tilli, bambino in uno dei film più iconici del Ragioner Fantozzi, lo scrittore Paolo Di Paolo che analizza dal punto di vista culturale il fenomeno Fantozzi, l’attore Nicola Nocella, il musicista Carlo Centemeri. Presenti, poi, il fotografo Paolo Brillo e Antonella Di Bartolo, dirigente scolastica dell’ICS “Sperone-Pertini” di Palermo. Ad aggiungersi al gruppo in veste di “competente per una notte” la psicanalista Flaminia Nucci.