Stati generali dell’Economia, a Villa Pamphilj è il giorno di Colao e dei sindacati. Oggi Conte incontrerà anche Regioni ed Enti locali

Proseguono anche oggi, a Villa Pamphilj, i lavori degli Stati generali dell’Economia, nati per illustrare il piano “Progettiamo il Rilancio” promosso dal premier Giuseppe Conte. Oggi è il giorno dedicato agli incontri con i rappresentanti delle Istituzioni e delle organizzazioni sindacali. Alle 9 è previsto il messaggio di apertura del presidente del Consiglio, poi toccherà al manager Vittorio Colao, presidente del Comitato di esperti in materia economica e sociale. Dalle 10 in poi Conte e i ministri incontreranno i vertici di Cgil, Cisl e Uil e dalle 14, dopo un secondo indirizzo di apertura di Conte, toccherà, invece, Ugl, Usb, Cub, Cisal, Confsal, Cobas, Unicobas, Cida, Cse,Confintesa e Fnsi. La giornata si concluderà alle 18 con un faccia a faccia con i rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e degli enti locali (Anci e Upi).

“Sono giornate molto impegnative per il governo. Progettiamo il rilancio del nostro Paese”. Ha scritto ieri sera in un post su Facebook il premier. “Da parte dei vertici delle istituzioni europee – ha aggiunto Conte – è stato riconosciuto il ruolo centrale che l’Italia ha avuto in questa emergenza: in prima linea, indicando anche agli altri la via da percorrere. Non si tratta di parole vuote. Esprimono un sincero apprezzamento e anche un profondo senso di riconoscenza verso tutti noi. Per il nostro coraggio, il senso di responsabilità, i sacrifici che ogni singola persona ha dovuto compiere. Siamo stati un esempio per l’Europa e la gratitudine che è stata espressa è indirizzata a ciascuno di noi. Dobbiamo essere orgogliosi di tutto questo. Dobbiamo essere orgogliosi di essere Italiani”.