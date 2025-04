La decisione del presidente degli Stati Uniti di “punire” l’Associated Press impedendole di accedere agli eventi del presidente Donald Trump, allo Studio Ovale e all’Air Force One è incostituzionale: lo ha affermato oggi un giudice federale, secondo quanto riportato dalla rete televisiva statunitense CNN. L’ingiunzione preliminare, emessa poche ore fa contro la Casa Bianca dal giudice distrettuale Trevor McFadden — nominato proprio da Trump all’inizio della sua presidenza — “rappresenta un duro colpo per gli sforzi dell’amministrazione di limitare l’accesso dell’AP al presidente sulla base di una copertura mediatica che non le piace”, sottolinea l’emittente americana.

“Il Governo non offre altre spiegazioni plausibili per il suo trattamento dell’AP. La Costituzione proibisce la discriminazione di punti di vista, anche in un forum non pubblico come l’Oval Office”, ha scritto McFadden nella sentenza di 41 pagine con cui annulla il provvedimento del leader degli Stati Uniti.

Lauren Easton, portavoce dell’Associated Press, ha rilasciato la seguente dichiarazione: “Siamo gratificati dalla decisione della corte. La sentenza odierna afferma il diritto fondamentale della stampa e del pubblico a parlare liberamente senza ritorsioni governative. Questa è una libertà garantita a tutti gli americani dalla Costituzione degli Stati Uniti. Non vediamo l’ora di continuare a fornire una copertura fattuale, imparziale e indipendente della Casa Bianca per miliardi di persone in tutto il mondo”, si legge nella dichiarazione riportata dalla CNN.

All’inizio di quest’anno, Trump aveva imposto un divieto all’AP per punire l’organizzazione giornalistica in seguito alla sua decisione di continuare a usare la frase “Golfo del Messico”, nonostante Trump lo avesse rinominato “Golfo d’America”. McFadden, tuttavia, non ha ripristinato immediatamente l’accesso dell’Associated Press, ma ha rinviato l’ordine di una settimana per consentire al governo degli Stati Uniti di presentare ricorso.