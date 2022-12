Statua di Cristo piange a Stupinigi: per i fedeli è miracolo ma verrà sottoposta alle indagini della Curia

Statua di Cristo piange nella frazione di Stupinigi in provincia di Torino. L’evento risale all’8 dicembre quando dei testimoni hanno ripreso la scena, postando poi i filmati sui social. In pochi giorni sono diventati virali così la Curia ha pensato bene di prendere in custodia la statua e sottoporla ad indagini approfonditie.

Statua di Cristo piange a Stupinigi: per i fedeli è miracolo

La Statua di Cristo di Stupinigi versa lacrime. Nella piccola frazione di Nichelino, in provincia di Torino, si grida già al miracolo. L’evento è stato ripreso l’8 dicembre dai presenti muniti di cellulare che hanno postato così il video sui social. Testimoni hanno riferito sulla pagina social della Madonna di Stupinigi che “lacrime copiose hanno rigato il volto del Cristo, nel parco di Stupinigi”.

Tuttavia, c’è un portale famoso che smaschera le fake news che è intervenuto anche in questa circostanza. “Se osserviamo con attenzione il video – scrive Bufale.net – notiamo che il liquido trasparente che riga il volto della statua di Gesù risulta immobile, dunque non è possibile assistere a una lacrimazione in atto. La notizia del ‘miracolo’, quindi, è ridotta alle parole dei fedeli presenti in quel momento ed è ripresa soltanto dalla stampa locale”.

Prelevata e sottoposta alle indagine della Curia

Nel frattempo mentre chi grida già al miracolo mentre qualcun altro prova a smentire, la statua è stata prelevata e scortata dai carabinieri per essere portata all’Arcivescovado di Torino, dove verrà sottoposta agli accertamenti e verrà visionata direttamente dal vescovo, monsignor Roberto Repole. In seguito, se verrà ritenuto opportuno dopo un primo esame, la pratica passerà alla Congregazione per la dottrina della fede della Santa Sede.

Leggi anche: Vialli lascia la Nazionale per motivi di salute. Il suo annuncio alla Figc: “Devo superare la malattia”