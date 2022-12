Vialli lascia la Nazionale per motivi di salute. Il suo annuncio alla Figc: “Devo superare la malattia”

Vialli deve per le prossime gare rinunciare a seguire la Nazionale Italiana di calcio. Il capo delegazione è costretto a fare un passo indietro a causa di una terribile malattia che lo attanaglia da qualche tempo.

Vialli lascia la Nazionale per motivi di salute

Gianluca Vialli è costretto a lasciare la Nazionale Italiana. Il capo delegazione degli Azzurri per motivi di salute salterà i prossimi impegni della Nazionale attesi nel 2023 in occasione delle delle qualificazioni all’Europeo 2024. Da tempo ormai, il braccio destro e amico di Roberto Mancini lotta contro una grave malattia che però non gli ha impedito di ricoprire quest’importante ruolo nel novembre del 2019, subentrando al posto di Gigi Riva.

Il suo annuncio alla Figc: “Devo superare la malattia”

In queste ore è arrivato l’annuncio di Vialli alla Figc. “Al termine di una lunga e difficoltosa `trattativa´ con il mio meraviglioso team di oncologi ho deciso di sospendere, spero in modo temporaneo, i miei impegni professionali presenti e futuri”. “L’obiettivo – prosegue Vialli – è quello di utilizzare tutte le energie psico-fisiche per aiutare il mio corpo a superare questa fase della malattia, in modo da essere in grado al più presto di affrontare nuove avventure e condividerle con tutti voi. Un abbraccio”.

Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, ha risposto alle parole del capo delegazione così: “Gianluca è un protagonista assoluto della Nazionale italiana e lo sarà anche in futuro. Grazie alla sua straordinaria forza d’animo, all’Azzurro e all’affetto di tutta la famiglia federale sono convinto tornerà presto. Può contare su ognuno di noi, perché siamo una squadra, dentro e fuori dal campo”.

