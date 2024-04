Stipendi, quanto guadagnano davvero gli italiani e in quali città e regioni i redditi sono più alti

Il reddito medio degli italiani è di 23.650 euro. Ovvero poco meno di 2mila euro lordi al mese. I dati sugli stipendi dei lavoratori italiani e sui redditi da pensione e lavoro autonomo emergono dalle dichiarazioni Irpef e Iva presentate lo scorso anno (quindi per l’anno d’imposta 2022) e vengono rivelati dal Mef.

I contribuenti sono stati in totale 42 milioni, con un aumento dell’1,3% rispetto al 2021. Il reddito complessivo dichiarato è pari a 970,2 miliardi, ovvero 58 miliardi in più dell’anno precedente (+6,3%). Restano importanti differenze territoriali: si va dai 27.890 euro medi della Lombardia ai 17.160 della Calabria.

Stipendi, quali sono i veri redditi degli italiani

I redditi da lavoro dipendente e da pensione rappresentano circa l’83% del reddito complessivo dichiarato. Il reddito medio più elevato è quello proveniente dal lavoro autonomo ed è pari a 64.670 euro. Il reddito medio dei lavoratori dipendenti è molto più basso, fermandosi a quota 22.280 euro. Per i pensionati la cifra media è di 19.750 euro.

Nel 2022 si è registrata una crescita dei valori medi per tutte le tipologie di reddito, da quello autonomo alle pensioni, passando anche per il lavoro dipendente (che cresce meno degli altri, solo del 3,6%) e per il reddito d’impresa.

Dove si guadagna di più in Italia

Come detto, la regione con redditi medi più alti è la Lombardia: dietro troviamo, sul podio, Trentino -Alto Adige a 23.876 euro ed Emilia-Romagna a 23.713 euro. In fondo alla classifica, subito davanti alla Calabria, ci sono Molise a 17.049 e Puglia a 17.230. Gli ultimi posti sono occupati unicamente da regioni del Sud.

Per quanto riguarda i singoli comuni, il più ricco d’Italia è Portofino, con un reddito medio pro capite di 90.610 euro, su un totale di 300 contribuenti. Al secondo posto figura Lajatico (Pisa) con 52.955 euro medi, terzo Basiglio (Milano) a 49.524 euro. Tra le new entry in top ten ci sono Briaglia (Cuneo) che addirittura guadagna oltre mille posizioni e poi il nono posto di Pino Torinese e il decimo di Milano, miglior capoluogo di provincia in Italia. In generale le grandi città fanno registrare redditi medi più alti.