Stipendi troppo bassi, ecco perché è necessario alzare i salari per salvare il Sud Italia

La soluzione per arginare la fuga dei giovani dal Sud non può che passare per un aumento dei salari. Ne è convinto Luca Bianchi, direttore Svimez, che ritiene essenziale puntare sulla crescita delle retribuzioni per “rafforzare i settori innovativi e contrastare l’esodo di talenti”. D’altronde che quella degli stipendi sia un’emergenza in Italia, con una costante perdita del potere d’acquisto dei lavoratori, è fuor di dubbio.

Proprio in questo quadro la Svimez propone una decontribuzione Sud rafforzata, ovvero gli sgravi contributivi per le aziende che assumono nel Meridione laureati con contratti a tempo indeterminato, garantendo salari adeguati. Per Bianchi arginare l’emigrazione dei giovani, soprattutto quelli ad alta scolarizzazione, “è la priorità delle politiche di sviluppo, con interventi coerenti di diffusione dell’innovazione nei processi economici e sociali. In questo quadro, emergono i rischi di una ripresa basata esclusivamente su settori a basso valore aggiunto e con basse e intermittenti retribuzioni”.

Non solo gli stipendi al palo, a rischio la crescita del Paese

Gli interventi sui salari sono tanto più necessari in funzione di ciò che accadrà nel prossimo biennio: nel 2025-2026, secondo le stime Svimez, l’Italia subirà un ulteriore stop alla crescita: il Pil italiano non dovrebbe aumentare di oltre un punto percentuale portando il nostro Paese in fondo alla classifica degli Stati membri Ue insieme alla Germania. La crescita in affanno è, secondo Svimez, il risultato di un “sentiero restrittivo della politica fiscale e del contesto europeo debole”.