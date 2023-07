Proroga del mandato di un anno, fino all'ottobre 2024, per il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg.

In tanti ambivano al suo posto. I nomi circolati negli scorsi mesi comprendevano anche quelli di personaggi noti o di italiani. Uno su tutto: Mario Draghi. Voci sempre smentite. Ma ora chiunque voglia ambire al ruolo di segretario generale della Nato dovrà attendere. Infatti il mandato di Jens Stoltenberg verrà prorogato di un anno, fino al primo ottobre del 2024.

Gli alleati della Nato hanno concordato di estendere il mandato dell’attuale segretario generale dell’Alleanza atlantica. La decisione verrà formalizzata con l’approvazione da parte dei capi di Stato e di governo alleati in occasione del vertice di Vilnius, l’11 e 12 luglio.

La Nato proroga di un anno il mandato di Stoltenberg

In una nota pubblicata sul sito della Nato si legge: “Gli alleati hanno ringraziato il segretario generale per la sua leadership e il suo impegno, che sono stati fondamentali per preservare l’unità transatlantica di fronte a sfide di sicurezza senza precedenti”.

Lo stesso Stoltenberg ha dichiarato di essere “onorato della decisione degli alleati di estendere il mio mandato di segretario generale: il legame transatlantico tra Europa e Nord America ha garantito la nostra libertà e sicurezza per quasi settantacinque anni e, in un mondo più pericoloso, la nostra grande Alleanza è più importante che mai”. Stoltenberg, socialdemocratico norvegese, è segretario dal primo ottobre del 2014: sostituì il danese Anders Fogh Rasmussen.