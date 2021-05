Francesco Storace (nella foto) ha un lungo curriculum politico: ministro, parlamentare, presidente della Regione Lazio. Ma al momento risulta svolgere la professione di giornalista, peraltro con un ruolo da vicedirettore. Ebbene, sorge spontaneo chiedersi in quale veste e a che titolo ieri abbia reso nota sui suoi social l’intenzione di essere parte attiva nella scelta del candidato a sindaco di Roma del centrodestra.

“Mi sono abbastanza stancato di attendere di sapere chi sarà il candidato del centrodestra a Roma. Sta arrivando il momento di sentire un po’ di amici per decidere il da farsi”, si legge nel post pubblicato da Francesco Storace. Sfumata l’idea di entrare a far parte del Cda Rai in quota Lega (non ha presentato la domanda alle Camere) ora pare che la sua la sua occupazione sia quella di ‘brigare’ per il Campidoglio.