Strage di Erba, morto l’avvocato dell’unico superstite Mario Frigerio: trovato senza vita in casa

Strage di Erba, morto l’avvocato Manuel Gabrielli che era stato il legale dell’unico superstite della mattanza. L’avvocato è stato trovato morto nella sua abitazione.

Sono trascorsi ormai 16 lunghi anni dalla strage di Erba che causò la morte di Raffaella Castagna, il figlio Youssef Marzouk, la madre Paola Galli e la vicina di casa Valeria Cherubini uccisi a colpi di coltello e spranga. Per la strage sono finiti dietro alle sbarre per sempre Olindo Romano che si trova nel carceri di Opera e la moglie Rosa Bazzi, che si trova nella carcere di Bollate. L’unico superstite di quella mattanza fu Mario Frigerio. Negli ultimi giorni, ha parlato dal carcere Olindo che si è dichiarato nuovamente innocente ed inoltre, sono anche spuntate nuove e un testimone.

Le ultime notizie hanno portato alla cronaca la morte dell’avvocato Manuel Gabrielli, legale proprio dell’unico superstite della strage di Erba. Frigerio era stato colpito alla gola e rimase disabile. Morì nel settembre del 2014.

Trovato senza vita in casa

L’avvocato Gabrielli, 47 anni, è stato trovato privo di vita dalla moglie nel garage della loro abitazione a Novedrate, un comune di poco meno di 3 mila abitanti in provincia di Como. Gabrielli era un penalista iscritto al foro di Monza, attivo soprattutto in Brianza con studio a Seregno, ma molto conosciuto in tutta la provincia di Como. Lascia due figli oltre la moglie. Tra le sue famose difese, si annovera anche quella al cantante Michele Bravi.

Si dovrà attendere l’autopsia sul corpo per capire effettivamente cosa sia successo. Secondo le prime informazioni e ricostruzioni, gli inquirenti non escludono la pista del gesto volontario.