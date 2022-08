Stromboli, nubifragio e fango si abbattono sull’isola: strade e case allagate

Stromboli, nubifragio si è abbattuto nella notte causando tantissimi danni a case e negozi. Da ore orami volontari della Protezione Civile e Vigili del Fuoco sono a lavoro per mettere in sicurezza molte strade che non sono praticabili. Addirittura molte persone non riescono ad uscire di casa.

Stromboli, nubifragio e fango si abbattono sull’isola

Un venerdì nero per l’isola di Stromboli: un violento nubifragio si è abbattuto sin dalla notte con 52mm di pioggia caduta per ore. Il maltempo ha portato con sé detriti e polemiche: “È successo tutto in pochi minuti. Un nubifragio che si è abbattuto su Stromboli che ha creato disagi agli abitanti. In poche ore è venuto giù il fango e tutti i detriti dopo l’incendio scoppiato nei mesi scorsi mentre facevano le riprese per la fiction ‘Protezione civile’. Ci sono case completamente allagate, attività commerciali ferme e gente bloccata in casa dal fango”. E’ la denuncia all’Adnkronos di Gianluca Giuffrè, abitante di Ginostra, sull’isola di Stromboli, dopo il violento nubifragio dell’alba di oggi. “Purtroppo da maggio non si è fatto nulla e questi sono i risultati”, conclude.

Secondo quanto riportato dall’Ansa, la montagna, priva di vegetazione, dopo l’incendio del 25 maggio scorso, e la pioggia caduta per diverse ore sull’isola – così come sul resto dell’arcipelago – ha fatto cadere nel centro abitato acqua e fango che hanno allagato abitazioni, negozi e reso intransitabili le piccole stradine, coperte da almeno un metro di fanghiglia.

Strade e case allagate

Strade e case allagate, motorini sommersi dal fango. Alcuni cittadini sono stati evacuati mentre volontari della protezione civile e vigili del fuoco stanno lavorando senza sosta per liberare dal fango case e strade. “I problemi maggiori – spiega la protezione civile – si sono registrati a Stromboli, dove il fango e i detriti hanno coinvolto diverse abitazioni e reso difficile la viabilità lungo le stradine dell’isola. Non si registrano problemi a Ginostra, mentre a Lipari risulta allagato il porto di Sottomonastero e in via Amendola l’acqua piovana è entrata in alcune abitazioni e negozi. Non si registrano danni alle persone”.

Secondo quanto è stato riportanti, i danni sono importanti: le attività commerciali sono ferme e alcune persone non riescono a uscire di casa. Decine di persone sono al lavoro sul posto, i Vigili del Fuoco sono arrivati sull’isola da Lipari e da Vulcano e stanno lavorando con i mezzi adatti per rimuovere il fango. A quanto è stato comunicato è inutile pensare all’impiego di mezzi pesanti, dal momento che le strade sono troppo piccole.

Leggi anche: Incidente stradale per Anne Heche, l’attrice è cerebralmente morta. Chi era la star americana? Età, film, marito e figli