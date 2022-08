Incidente stradale per Anne Heche, l’attrice è cerebralmente morta. Chi era la star americana? Età, film, marito e figli

Incidente stradale per Anne Heche: l’attrice è stata dichiarata cerebralmente morta. Pertanto, la famiglia ha deciso di procedere con lo spegnimento delle macchine e valutare la donazione degli organi, rispettando il desiderio della donna.

Incidente stradale per Anne Heche, l’attrice è cerebralmente morta

È trascorsa circa una settimana dal ricovero d’urgenza in ospedale dell’attrice americana Anne Heche, 53 anni, rimasta coinvolta in un grave incidente stradale lo scorso 5 agosto. Nonostante le cure fornite e l’impregno dei sanitari, le condizioni della donna appaiono disperate e, in considerazione dei gravi danni cerebrali riportati nello schianto, pare che sia ormai certa la diagnosi di morte cerebrale.

In merito all’accaduto, il tabloid britannico Daily Mail ha riferito che la famiglia avrebbe deciso di spegnere le macchine dopo aver verificato l’eventuale donazione degli organi, rispettando il desiderio che l’attrice aveva sempre esternato a parenti e amici.

Un portavoce di Anne Heche ha rilasciato una dichiarazione al magazine Variety in cui ha rivelato alcuni dettagli sulle condizioni di salute della donna. “Vogliamo ringraziare tutti degli auguri di guarigioni e delle preghiere per Anna e anche il personale medico e le splendide infermiere che hanno accudito Anne al Grossman Burn Centern dell’ospedale West Hills. Sfortunatamente, però, a causa dell’incidente, Anne Heche ha accusato un grave danno anossico cerebrale (una lesione che deriva dalla mancata ossigenazione del cervello) e rimane in coma, in condizioni critiche. È improbabile che sopravviva”.

Già nella giornata di lunedì 8 agosto, del resto, si era parlato di “condizioni estremamente critiche” emerse dopo lo schianto dell’auto della 53enne contro un appartamento di Mar Vista a Los Angeles.

Chi era la star americana? Età, film, marito e figli

Le forze dell’ordine stanno indagando per stabilire la dinamica dell’incidente e hanno richiesto esami tossicologici per determinare se l’attrice sia stata o meno sotto l’effetto di stupefacenti.

Intanto, il portavoce di Anne Heche ha diffuso una dichiarazione pubblica volta a ricordare l’artista: “Anne aveva un cuore enorme che è arrivato a tutti coloro che l’hanno incontrata perché aveva un’anima generosa, persino più grande del suo straordinario talento, il suo lavoro nel mondo era diffondere gentilezza e gioia, oltre che accettazione dell’amore in qualunque forma. La ricorderemo sempre per la sua onestà coraggiosa e la sua luce mancherà molto”.

Nel corso della sua carriera, la 53enne è apparsa in svariate serie televisive come Everwood, Ally MacBeal, Nip/Tuck. Ha, poi, debuttato anche come regista con il film tv Women.

Il passato di Anne Heche è stato particolarmente burrascoso e fitto di sofferenze. Da adolescente, ha perso il padre morto per Aids, il fratello Nate per un incidente stradale e la sorella Cynthia per un problema cardiaco. Nel 2006, anche l’ultima sorella che le era rimasta, Susan, è deceduta per un cancro al cervello.

Per quanto riguarda l’aspetto sentimentale, l’attrice è stata legata due anni a Steve Martin per poi avere una storia con Ellen De Generes che, negli anni ’90 del secolo scorso, la portarono al centro del gossip hollywoodiano. Ha avuto, poi, due figli: Homer, 20 anni, nato dalla relazione con l’ex marito e cameraman Coleman Laffoon; e Altas, 13 anni, avuto con l’ex compagno James Trupper.