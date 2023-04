Sulla cattura dell’orsa Jj4, Pichetto Fratin conferma l’abbattimento: “Da Ispra parere favorevole”

Sulla cattura dell’orsa che ha ucciso il runner Andrea Papi, è intervenuto il ministro dell’ambiente Gilberto Pichetto Fratin che ha confermato l’abbattimento dell’animale dopo l’aggressione e l’uccisione del giovane nel Trentino.

Sulla cattura dell’orsa Jj4, Pichetto Fratin conferma l’abbattimento

Il tema della cattura dell’orsa Jj4 continua ad essere al centro del dibattito mediatico e politico. Il ministro dell’ambiente Pichetto Fratin è stato osptire a “Mattino Cinque News” e si è espresso sull’ipotesi dell’abbattimento dell’orsa: “Ho istituito un tavolo non per Jj4 ma per l’eventuale eccedenza di numero di orsi nella zona. Per quanto riguarda l’orsa catturata la scelta è della magistratura e dell’Ispra che al momento è favorevole all’abbattimento”.

“In questo momento le condizioni sono queste – prosegue il ministro -. È chiaro che oggi si sta ponendo un problema che ormai dura da anni e che deriva da una scelta dell’uomo, ovvero quella di ripopolare forzatamente il territorio con orsi provenienti dalla Slovenia. Si tratta dunque di una specie diversa da quella che abbiamo in Abruzzo, dove la convivenza con l’animale risulta essere più facile”.

Il tribunale amministrativo regionale di Trento ha fissato l’udienza riguardo all’abbattimento dell’animale il prossimo 11 maggio. Mentre il Tar ha chiesto a Ispra di depositare la relazione e il parere richiesto sull’abbattimento o il possibile trasferimento dell’orsa “in altro sito senza spese per la Provincia di Trento”.

L’orsa responsabile della morte del runner Andrea Papi

La notizia della cattura dell’orsa JJ4è stata riferita dal presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti e dal dirigente generale del Dipartimento protezione civile, foreste e fauna Raffaele De Col. L’orsa JJ4 si trova ora nell’area faunistica del Casteller: unica struttura italiana autorizzata per la custodia di animali pericolosi, con specifiche misure di sicurezza.

“La soddisfazione si mescola all’amarezza per quanto accaduto a Caldes” ha commentato il presidente Fugatti, che ha osservato: “Avremmo voluto dare questa notizia nel 2020, ma l’abbattimento prima e la cattura poi erano state bloccate dai tribunali”. Il presidente ha voluto inoltre ringraziare il personale del Corpo forestale: “Con questa operazione ha confermato la propria efficienza e capacità operativa, riuscendo a catturare l’animale in tempi rapidissimi, nonostante le problematiche di natura tecnica e procedurale”. La cattura è stata comunicata dal presidente al ministro Gilberto Pichetto, al presidente della Comunità Val di Sole Lorenzo Cicolini e al sindaco di Caldes Antonio Maini, principali attori istituzionali di questa vicenda.