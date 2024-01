Sull’ex Ilva è buio pesto. Il Tribunale amministrativo della Lombardia, con una decisione lungamente attesa, ha respinto il ricorso di Acciaierie d’Italia che chiedeva di prolungare la sospensione della decisione di Snam Rete di interrompere la fornitura di gas alla società, a causa del mancato pagamento delle bollette.

“Non si può continuare a far gravare sulla fiscalità generale che sostiene la spesa per il servizio di default trasporto (come rilevato da Arera), parte dei costi indispensabili per lo svolgimento dell’attività di impresa della ricorrente”, scrivono i giudici del Tar.

Ex Ilva, Accaierie d’Italia impugna l’ordinanza del Tar

Dopo la decisione del Tar della Lombardia, Acciaierie d’Italia ha subito fatto sapere, attraverso una nota stampa, che procederà con l’impugnazione davanti al Consiglio di Stato dell’ordinanza del Tribunale amministrativo.