Il più recente aggiornamento della Supermedia YouTrend/AGI, pubblicato il 4 aprile 2025, fotografa un panorama politico italiano in lieve trasformazione, con alcune variazioni significative nel consenso ai principali partiti politici. La media ponderata dei sondaggi di YouTrend evidenzia in particolare un calo per Fratelli d’Italia, accompagnato da un piccolo balzo in avanti per il Movimento 5 Stelle.

Secondo Supermedia YouTrend, Fratelli d’Italia resta primo ma cala: -0,8 punti

Secondo la Supermedia YouTrend, Fratelli d’Italia scende al 28,9%, perdendo 0,8 punti percentuali rispetto all’aggiornamento precedente. È il risultato peggiore da inizio anno per il partito della premier Giorgia Meloni, che tuttavia rimane stabilmente in testa nel sondaggio sui partiti.

PD stabile, M5S in crescita

Il Partito Democratico mantiene il secondo posto con il 22,7%, un dato praticamente invariato. Più dinamica la situazione per il Movimento 5 Stelle, che guadagna 0,3 punti e sale all’12,1%. Un segnale positivo per Giuseppe Conte, che sembra riuscire a recuperare parte del consenso perso nei mesi scorsi.

Il centrodestra tiene: cresce la Lega ma arretra Forza Italia

Nonostante l’arretramento di FdI, il centrodestra nel complesso si mantiene competitivo. La Lega guadagna 0,2 punti, salendo al 8,8%, mentre Forza Italia arretra dello 0,1% e raggiunge il 9,3%. Un piccolo segnale di vitalità per gli alleati della premier, che potrebbero approfittare della flessione meloniana per ritagliarsi nuovi spazi politici.

I dati di Supermedia YouTrend sugli altri partiti e sulle coalizioni

Nel centrosinistra, Alleanza Verdi e Sinistra (AVS) si attesta al 6,2%, in lieve crescita. Azione e +Europa raccolgono rispettivamente il 2,9% e il 1,8%. Lontani dalle soglie di sbarramento, i partiti minori sembrano faticare a trovare un posizionamento efficace.