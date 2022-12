Sventato piano di attacco al Bundestag. Arrestati 25 estremisti di destra in Germania: pianificavano un golpe e la restaurazione del Reich

Il piano di attacco al Bundestag, il parlamento tedesco, è stato sventato dalla polizia che ha arrestato 25 estremisti di destra in Germania. Il gruppo terroristico aveva intenzione di mettere in atto un golpe contro il Governo di Berlino e procedere alla restaurazione del Reich.

Sventato piano di attacco al Bundestag. Arrestati 25 estremisti di destra in Germania

La polizia tedesca ha arrestato 25 esponenti collegati a un “gruppo terroristico” di estrema destra durante in raid che ha avuto luogo nella mattinata di mercoledì 7 dicembre e ha coinvolto l’intera Germania. Le perquisizioni si sono verificate in 130 aree del Paese e in 11 Stati federali. Oltre ai 25 arrestati, altre 52 persone risultano sospettate.

I membri del gruppo sono accusati di aver pianificato un attacco al Parlamento, secondo quanto riferito dai procuratori federali in una nota.

Gli esponenti del movimento Reichsbuerger – Cittadini del Reich – sono stati arrestati in quanto sospettati di “aver fatto preparativi concreti per entrare con la forza nel Parlamento tedesco con un piccolo gruppo armato”. Lo hanno riferito i procuratori con la nota ufficiale.

In considerazione delle informazioni sinora diffuse, le agenzie di stampa di Mosca hanno comunicato che tra i soggetti posti in stato di fermo figura anche una donna con cittadinanza russa, identificata come Vitalya B. Ria Novosti, infatti, ha scritto: “La procura tedesca ha sottolineato di non avere motivi per ritenere che funzionari russi abbiano sostenuto i cospiratori”. La Tass, invece, ha riportato che la Procura tedesca ritiene che i “sospetti colpisti” abbiano contattato rappresentanti russi ma non sono riusciti a ottenere il loro sostegno.

Gli estremisti pianificavano un golpe e la restaurazione del Reich

A quanto si apprende, l’obiettivo del gruppo terroristi di estrema destra consisteva nel realizzare un golpe e di dare vita a un proprio governo e a un forte apparato militare. Ripudiando la Costituzione tedesca e le leggi federali, pare che gli esponenti di estrema destra abbiano cominciato a produrre autonomamente documenti d’identità e patenti.

In merito all’operazione, Die Zeit ha riferito che uno dei mandati di cattura relativi all’operazione antiterrorismo è stato eseguito anche in Italia. Un altro arresto al di fuori dei confini della Germania, poi, si sarebbe verificato in Austria.

LEGGI ANCHE: Nuova protesta ambientalista di Ultima Generazione. Gli attivisti lanciano vernice contro l’ingresso del Teatro alla Scala prima del debutto di Boris Godunov