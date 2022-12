Sventato attacco al Bundestag, arrestato a Perugia uno dei terroristi tedeschi

È stato arrestato in un albergo di Ponte San Giovanni, vicino Perugia, uno dei 25 terroristi tedeschi che pianificava un attacco al Bundestag.

È stato arrestato dalla Polizia, a Perugia, uno dei 25 membri del gruppo terroristico di estrema destra che pianificava, in Germania, un attacco al Bundestag e mettere in atto un golpe contro il Governo di Berlino per restaurare il Reich.

È stato arrestato in un albergo di Ponte San Giovanni, vicino Perugia, uno dei 25 terroristi tedeschi che pianificava un attacco al Bundestag

L’uomo, ex ufficiale dei reparti speciali dell’esercito tedesco di 64 anni, è stato arrestato in un albergo di Ponte San Giovanni, a pochi chilometri da Perugia.

L’operazione, ha fatto sapere la Polizia di Stato, “si inquadra nell’ambito di una complessa un’operazione della polizia tedesca tesa a disarticolare una radicata rete terroristica denominata “Reichsbürger” ed ispirata al “Terzo Reich” (che conta più di 20.000 militanti)”.

Le indagini in Italia sono state condotte dagli investigatori della Digos di Perugia e coordinate dalla Direzione centrale Polizia di Prevenzione su input dell’unità FASTitalia e SIReNE del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia della Direzione Centrale Polizia di Criminale, “che ha seguito le attività di scambio informativo con l’ufficiale di collegamento per la Germania”.

Il 64 enne è accusato di far parte di un’associazione criminale “avente l’obiettivo di sovvertire con ogni mezzo l’ordine democratico tedesco”

Il 64enne, ha riferito ancora la Polizia italiana, “è accusato di far parte di un’associazione criminale avente l’obiettivo di sovvertire con ogni mezzo – anche attraverso la commissione di reati – l’ordine democratico tedesco sostituendolo con un’altra forma di stato non meglio identificata”.

L’arresto dell’uomo, sotto stretta sorveglianza da alcune settimane, è stato compiuto questa notte in seguito all’emissione di un mandato di arresto europeo da parte dall’Autorità Giudiziaria tedesca.

Sono già in corso le procedure che porteranno all’estradizione dell’uomo

Gli agenti hanno fatto irruzione all’interno dell’albergo di Ponte San Giovanni e, dopo aver localizzato l’uomo, lo hanno arrestato e accompagnato in Questura. Nella camera dove soggiornava gli agenti della Digos hanno rinvenuto e sequestrato “diverso materiale riconducibile all’attività sovversiva dell’organizzazione terroristica”. Sono già in corso le procedure che porteranno all’estradizione dell’uomo.

Leggi anche: Sventato un attacco al Bundestag. Arrestati in Germania 25 estremisti di destra: pianificavano un golpe e la restaurazione del Reich