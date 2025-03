Svolta in Sud Sudan, l’esercito riconquista la capitale

Svolta in Sud Sudan, dopo due anni di combattimenti l’esercito riconquista la capitale che era finita in mano ai gruppi ribelli

Malgrado due anni di feroci e brutali combattimenti, il conflitto in Sudan continua a peggiorare. L’ultima novità di questa sanguinosa guerra civile è che le forze regolari sudanesi – che combattono contro i ribelli appartenenti alle Forze di supporto rapido, sostenute dall’esercito del Ruanda – hanno conseguito un decisivo successo militare, riuscendo a riconquistare la capitale Khartum.

A celebrare questo evento è stato il leader del Consiglio sovrano e capo delle Forze armate sudanesi (SAF), il generale Abdel Fattah al-Burhan, che ha rimesso piede – per la prima volta dall’inizio delle ostilità nell’aprile 2023 – a Khartum, venendo letteralmente assaltato dai soldati festanti presenti. Il generale ha poi visitato il Palazzo presidenziale e ha ufficialmente dichiarato la città “libera” dalle Forze di supporto rapido (RSF).

Comprensibile l’euforia del generale e dei soldati, visto che gli esperti militari occidentali ritengono che la riconquista di Khartum potrebbe rappresentare una svolta cruciale nel conflitto, anche se si dicono certi che ciò non segnerà la fine dei combattimenti. Le milizie ribelli dell’RSF, guidate dal generale Mohamed Hamdan, controllano ancora l’intera regione del Darfur – fatta eccezione per la capitale del Darfur settentrionale, El Fasher, sotto assedio da oltre un anno – e alcune aree del Kordofan. Per questo motivo, il Darfur presto diventerò il nuovo fronte di questa guerra fratricida.