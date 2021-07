Svolta sulla strage di Rigopiano. Diciassette imputati su venticinque hanno chiesto il rito abbreviato. Ma le vittime temono la prescrizione

LOTTA CONTRO IL TEMPO

Con il passare del tempo, le famiglie delle vittime sono sempre più pessimiste che sulla vicenda giudiziaria arriverà una conclusione senza incorrere nella prescrizione. Timori giustificati anche perché il gup Sarandrea ha disposto, per la prossima udienza del 17 settembre, una perizia ex articolo 422 del codice di procedura penale. Una mossa che rischia di allungare ulteriormente i tempi tanto che i legali fanno notare come, in quell’occasione, “il processo si fermerà nuovamente”. Al centro del procedimento c’è la mancata realizzazione della carta valanghe, ossia il protocollo sul rischio valanga, e le presunte inadempienze relative a manutenzione e sgombero delle strade di accesso all’hotel. I reati ipotizzatiagli imputati vanno, a seconda delle posizioni, dal crollo di costruzioni o altri disastri colposi, all’abuso d’ufficio e al falso ideologico. Una vicenda che rischia di rimanere in larga misura irrisolta perché alcuni dei reati contestati sono già a rischio prescrizione. In particolare l’abuso d’ufficio che si prescrive in 5 anni e il falso in 7 anni e mezzo.