Swisscom pronta a comprare Vodafone Italia: operazione da 8 miliardi

La voce circolava già da qualche mese, ma ora è arrivata la conferma: Swisscom, che in Italia opera attraverso Fastweb, è pronta ad acquistare Vodafone Italia. Un’operazione dal costo di 8 miliardi di euro e che segue la decisione dello stesso gruppo anglosassone di rifiutare la proposta di joint venture di Iliad.

Il gruppo svizzero che opera nel settore delle telecomunicazioni ha confermato che le trattative esclusive si sono già aperte e si punta a un’acquisizione in contanti del 100% di Vodafone Italia. L’idea è quella di fondere la società con Fastweb, per far nascere un grande gruppo unico.

L’operazione Swisscom-Vodafone Italia

In una note di Swisscom si spiega che per il momento è stato definito un prezzo di acquisto preliminare, ma le trattative non sono chiuse: “Sebbene i termini completi della transazione debbano ancora essere definiti, Swisscom e Vodafone hanno concordato un prezzo d’acquisto preliminare per Vodafone Italia di 8 miliardi di euro su base cash and debt free”.

La notizia viene confermata anche da Vodafone, che in una nota spiega come questo accordo possa rappresentare “la migliore combinazione per creazione di valore, pagamento anticipato di un corrispettivo in contanti e certezza dell’operazione per gli azionisti Vodafone”.

Il gruppo britannico delle tlc sottolinea di aver valutato con diversi soggetti le opzioni di consolidamento del mercato italiano, lasciando intendere che alla fine questo sia l’intesa più vantaggiosa “a condizione che sia definito un accordo contrattuale vincolante per la transazione”. L’operazione non è però conclusa e la stessa Vodafone sottolinea che non c’è alcuna certezza che avvenga la transazione. Nel caso in cui venga chiuso l’accordo, comunque, arriverà un ulteriore annuncio più avanti.