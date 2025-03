Taiwan si prepara alla guerra con la Cina e annuncia nuovi maxi investimenti in armi, scatenando l’ira di Pechino. Torna a salire la tensione nel Pacifico dopo che gli 007 di Taipei hanno fatto trapelare un documento in cui si parla del 2027 come data prescelta da Xi Jinping per l’invasione dell’isola, invitando il governo a prendere i dovuti provvedimenti.

E questi sono puntualmente arrivati con una nuova campagna di reclutamento, aumenti di stipendio per i soldati e nuove forniture militari acquistate dagli Stati Uniti.

Taiwan si prepara alla guerra con la Cina annunciando nuovi acquisti di armi dagli Usa. Ira di Pechino che accerchia l’isola con le proprie forze armate

Dichiarazioni e accuse a cui ha risposto Pechino con l’ormai consueta esibizione muscolare da parte delle proprie forze armate, che hanno nuovamente accerchiato l’isola con 18 caccia e sette navi da guerra. A renderlo noto è il ministero della Difesa taiwanese su X, precisando che 13 aerei sono stati rilevati nella Zona di identificazione della difesa aerea (Adiz) dell’isola.

L’operazione, come spiegato dalla portavoce Mao Ning, serve a pattugliare l’area, a rafforzare la prontezza al combattimento delle truppe cinesi e a dare prova della “ferma” volontà cinese di rispondere alle attività dei “separatisti” di Taiwan e alle ingerenze degli Stati Uniti.