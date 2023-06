Tajani annuncia il futuro di Forza Italia: il nuovo presidente, il ruolo di Marta Fascina e quello dei figli di Berlusconi

Antonio Tajani, coordinatore del partito, ha il compito di annunciare il futuro di Forza Italia. Un futuro incerto dopo la scomparsa del fondatore e leader storico azzurro, Silvio Berlusconi. Tajani ha parlato in conferenza stampa con i capigruppo alla Camera e al Senato, Paolo Barelli e Licia Ronzulli.

Il primo messaggio inviato da Tajani riguarda la figlia di Berlusconi, Marina: “Mi ha ribadito la stima, l’affetto e la vicinanza di tutta la sua famiglia a Forza Italia”. La prima novità riguarda il nome di Silvio Berlusconi, che sarà “sempre nel nostro simbolo perché questa è la sua creatura, questo è e sarà sempre il partito di Silvio Berlusconi”, afferma il coordinatore azzurro.

Tajani e Ronzulli, inoltre, assicurano che nel partito ci sarà unità e non ci saranno litigi tra le diverse fazioni. Il 29 settembre, inoltre, ci sarà una grande manifestazione di Forza Italia a Paestum per “onorare la memoria di Berlusconi” nel giorno del suo compleanno.

L’elezione del nuovo presidente di Forza Italia

Il coordinatore di Forza Italia spiega che si riunirà giovedì il comitato di presidenza che convocherà il Consiglio nazionale che dovrà eleggere il nuovo presidente, il successore di Berlusconi alla guida del partito. Il congresso, comunque, non sarà entro il 2023 perché “non ci sono i tempi fisici”. Prima ci sarà un presidente pro-tempore.

Il ruolo di Marta Fascina dentro Forza Italia

Tajani risponde anche a una domanda sul ruolo di Marta Fascina, la deputata che è stata compagna di Berlusconi fino alla sua morte: “Marta Fascina è una deputata ed è la compagna di vita di Silvio Berlusconi, non c’è bisogno di ritagliare spazi formali”.

Il ruolo del partito in Europa

Tajani parla anche del ruolo che avrà Forza Italia in Ue: “Lavoreremo per rafforzare il Ppe, Berlusconi ci aveva portati nella grande famiglia di De Gasperi e Schumann e lavoreremo, come indicato da lui, per creare una maggioranza popolari-conservatori-liberali dopo le elezioni del 2024”.