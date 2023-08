Tanti Kiss Kiss da Napoli. La Radio nazionale del Sud

Lucia Niespolo ha visto nascere nel 1976 la sua emittente come una piccola radio cittadina che, passo dopo passo, è diventata non solo nazionale, ma una delle più ascoltate in Italia. Un sogno diventato realtà grazie a una passione inesauribile e a una capacità imprenditoriale ad altissimi livelli.

Presidente, Lei ha vissuto sin da piccola la crescita di Kiss Kiss da emittente di Napoli a radio nazionale. Quando ha compreso che ce l’avreste fatta?

“La nostra storia è iniziata nel 1976 quando eravamo una piccola emittente locale che trasmetteva principalmente musica popolare e leggera. Nel 1979 abbiamo deciso di cambiare e siamo diventati “Radio Kiss Kiss”, inserendo una nuova programmazione più orientata verso la musica pop e le hit del momento. Questo cambiamento si è rivelato un vero successo, poiché la nostra emittente ha iniziato ad attirare un pubblico sempre più vasto e giovane. Negli anni ‘80 e ‘90 ci siamo consolidati come una delle emittenti radiofoniche più popolari del sud Italia, guadagnando una notevole popolarità tra i giovani. Il nostro format si è concentrato sulla musica pop e dance, accompagnata da programmi divertenti e intrattenimento coinvolgente. In quegli anni, la voce iconica di Radio Kiss Kiss era quella di Raffaele Kiss Kiss, con il suo slogan distintivo “Kiss Kiss, Bang Bang!”, una voce che è diventata famosa e riconoscibile in tutta la regione. Nel 1990, a seguito della Legge Mammì che ha liberalizzato il nostro settore, si è aperta la possibilità alle radio di operare sia a livello locale che nazionale. Da quel momento siamo diventati un’emittente nazionale. Con il passare degli anni abbiamo ampliato la nostra copertura e abbiamo iniziato a trasmettere in sempre più città italiane, diventando così a tutti gli effetti una rete radiofonica nazionale. Questa espansione ci ha permesso di consolidare ulteriormente il successo e, ad oggi, siamo conosciuti e riconosciuti in tutta Italia”.

Siete l’unica radio nazionale con sede al sud. Quanto è più difficile emergere partendo da Napoli e quali sono, invece, i punti di forza?

“Siamo una radio nata a Napoli e, da un lato, questo ci ha consentito di sviluppare un forte legame con il pubblico locale, ma dall’altro è stato più impegnativo per la nostra crescita attuale. Tuttavia, la nostra popolarità ci ha permesso di guadagnare rapidamente un seguito anche a livello nazionale.

Tra i punti di forza che ci contraddistinguono c’è sempre stata la nostra capacità di sviluppare un’identità distintiva e un carattere unico, grazie a slogan memorabili (come ad esempio “La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss”) e voci iconiche. Inoltre, ci concentriamo su attività che ci permettono di attrarre un vasto pubblico, giovane ma non solo, e di coinvolgerlo e fidelizzarlo. Manteniamo un’interazione costante con il pubblico, il che è fondamentale per il nostro successo e per la fedeltà degli ascoltatori. Al momento Napoli è al primo posto nel panorama artistico mondiale e possiamo affermare con serenità di far parte di questa onda positiva grazie al nostro modo creativo di lavorare, che sicuramente attira gli ascoltatori”.

Quali caratteristiche ritiene essenziali per far parte dello staff di Kiss Kiss?

“Valutiamo innanzitutto la capacità di integrarsi bene all’interno della squadra e di contribuire positivamente ai nostri obiettivi. È fondamentale che i membri del nostro staff abbiano una vera passione per il mondo della radio. Inoltre, una buona conoscenza musicale e la capacità di creare playlist interessanti per il pubblico sono essenziali per unirsi al nostro team. Non da ultimo i nostri speaker devono possedere buone capacità di comunicazione, sia verbale che scritta, doti fondamentali per intrattenere gli ascoltatori e gestire interviste e conversazioni con ospiti e ascoltatori”.

Il vostro gruppo comprende anche Kiss Kiss Napoli, Kiss Kiss Italia e Radio Ibiza. In tutte date grande spazio al parlato e alla conduzione. Ritiene che, anche in futuro, la personalità dei conduttori sarà sempre un’arma vincente?

“La personalità dei conduttori è e sarà sicuramente un elemento vincente anche in futuro: è l’elemento distintivo che crea un legame emotivo con gli ascoltatori. I nostri speaker sono veri, liberi, si divertono e sono se stessi… possiamo definirli gli amici della porta accanto con cui passare il tempo. La loro capacità di intrattenere, coinvolgere e creare un’interazione diretta con il pubblico è fondamentale per il successo di una radio perché bucano il media e arrivano direttamente al cuore degli ascoltatori. Tuttavia, il successo complessivo di una radio dipende anche da altri fattori, come la qualità della programmazione, la scelta della musica e la capacità di adattarsi alle nuove tendenze e preferenze del pubblico”.

In base a quali criteri essenziali una canzone entra a far parte della vostra programmazione?

“Ci basiamo su diversi criteri. In primo luogo, consideriamo la rilevanza e la popolarità delle canzoni, tenendo conto delle classifiche e dei feedback degli ascoltatori. Inoltre, valutiamo l’adattabilità delle canzoni al nostro format e al nostro pubblico target. Cerchiamo di offrire una varietà di brani, tra successi del momento e novità, con l’obiettivo di mantenere la programmazione fresca ed entusiasmante. Qualità musicale e produzione sono la base portante per una radio, sono importanti per garantire un’esperienza di ascolto piacevole, di richiamo e di fedeltà per il nostro pubblico”.