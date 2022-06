Taormina Film Fest 2022: date, ospiti, programma e film

Taormina Film Fest 2022: tra il 26 giugno e il 2 luglio, la città siciliana ospita la 68esima edizione del festival dedicato al cinema internazionale.

Taormina Film Fest 2022: date e ospiti

Da domenica 26 giugno a sabato 2 luglio, il Taormina Film Fest 2022 che celebra il talento femminile e i Premi Oscar si tiene nella città siciliana la 68esima edizione dell’evento.

Il festival, condotto da Anna Ferzetti e organizzato presso il Teatro Antico, viene inaugurato con la proiezione de Il Padrino in versione restaurata in presenza di Francis Ford Coppola.

Tanti gli ospiti dell’edizione: al Teatro Antico, infatti, saranno presenti artisti nazionali e internazionali come il già citato Francis Ford Coppola, Giuseppe Tornatore, Ferzan Özpetek Eva Longoria, Sofia Carson, Diane Warren, Catherine Hardwicke, Marco Giallini, Isabella Ferrari e, ancora, i Campioni del Mondo del 1982.

Il talento femminile, inoltre, verrà celebrato con la proiezione di Tell it Like a Women, una polisinfonia alla quale hanno lavorato Maria Sole Tognazzi, Lucia Puenzo, Catherine Hardwicke, Taraji P. Henson, Leena Yadav, Mipo O, Silvia Carobbio e Lucia Bulgheroni e che include tra le interpreti personaggi come Jennifer Hudson, Cara Delevingne, Margherita Buy, Marcia Gay Arden, Leonor Varela, Jacqueline Fernandez, Ann Watanabe ed Eva Longoria.

Programma e film in gara

Nel corso dell’evento, verrà presentato in anteprima il documentario Italia 1982. Una Storia Azzurra realizzato in onore dei Mondiali di Calcio in Spagna vinti dall’Italia e il documentario Ennio di Giuseppe Tornatore realizzato in onore di Ennio Morricone.

Per il cinema italiano, verrà proiettato La mia ombra è tua di Eugenio Cappuccio, tratto dall’omonimo romanzo di Edoardo Nesi, con protagonisti Marco Giallini e Giuseppe Maggio.

In anteprima mondiale, poi, anche Minions 2 – Come Gru diventa cattivo, in occasione della quale sarà presente Max Giusti che doppia il personaggio di Gru.

Tra i film in gara per il Cariddi d’oro e Le maschere di Polifemo per il miglior attore e la miglior attrice, infine, sono state scelnte le seguenti pellicole: