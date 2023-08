Taxi gratis agli ubriachi. Dal ministro del Mojito

Il ministro Salvini ha avuto la brillante idea di pagare i taxi agli ubriachi dopo una serata in discoteca.

Qualche giorno fa il ministro Matteo Salvini ha avuto la brillante idea di pagare i taxi agli ubriachi dopo una serata in discoteca. Il “mi porti a casa” di cittadinanza è secondo Salvini “un’iniziativa giusta e sicura perché riduce il rischio di incidenti stradali”. Gli deve essere sfuggito che esista già una legge scritta da chi è convinto che per “ridurre gli incidenti stradali” si dovrebbe evitare di sbronzarsi, più banalmente.

“I ragazzi approvano”, dice Salvini. Ci crediamo: lo Stato che premia gli spericolati è il sogno di qualsiasi adolescente o adulto mai diventato adulto. Salvini è da sempre il loro alfiere. La storia poi si infittisce perché si scopre che l’idea non è sgorgata dalla fantasia vivace di Matto Salvini ma gli sarebbe stata suggerita. Normale, si potrebbe pensare, ogni politico che si rispetti ha intorno dei preparati consiglieri.

Chi è l’ispiratrice di Salvini? Una certa Nikita Pelizon, ex concorrente del Grande Fratello vip, che scrive sui suoi social: “È ufficiale, è stata approvata la mia idea riguardo la sicurezza stradale, discussa durante il tavolo governativo”. Peccato non avere avuto il privilegio di assistere all’incontro tra Pelizon e Salvini, mentre decidevano come salvare il Paese.

Ma l’ex vincitrice del GF fa di più, spiegandoci il senso dell’iniziativa: “Dopo due anni che i locali sono stati chiusi limitare l’utilizzo d’alcool di cui comunque il mondo della notte va avanti […] era anche questo da tenere in considerazione”, scrive su Twitter. Sì, avete letto bene: l’hanno fatto per tutelare il Mojito. Con i taxi.