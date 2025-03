Telefonata con Trump, Zelensky ottimista: “Pace possibile entro l’anno”

Un altro, piccolo, passo verso la tregua. La telefonata tra il presidente Usa, Donald Trump, e quello ucraino, Volodymyr Zelensky, sembra avvicinare una tregua tra Mosca e Kiev. Trump parlato di “un’ottima telefonata”, durata circa un’ora. E la Casa Bianca afferma che “non siamo mai stati così vicini alla pace”, come spiega la portavoce Karoline Leavitt in un incontro con la stampa.

La telefonata di oggi è servita, spiega Trump, ad aggiornare Zelensky su quanto emerso dal colloquio avuto ieri dal presidente Usa con Vladimir Putin. “Siamo sulla buona strada”, prosegue. Intanto il Cremlino comunica che l’incontro tra Putin e Trump ci sarà e si terrà in Arabia Saudita. Intanto i colloqui con Russia e Ucraina continueranno domenica a Gedda, come spiegato dall’inviato speciale Usa, Steve Witkoff.

Zelensky fiducioso dopo la telefonata con Trump

Zelensky, dopo la conversazione definita “positiva, molto sostanziale e schietta”, sembra essere fiducioso sugli spiragli per una pace. A suo giudizio “insieme agli Stati Uniti, al presidente Trump e sotto la guida degli Usa è possibile raggiungere una pace duratura quest’anno”.

“L’ho ringraziato per un inizio buono e produttivo del lavoro delle squadre ucraina e statunitense a Gedda l’11 marzo – prosegue il presidente ucraino – questo incontro ha contribuito in modo significativo a muovere in direzione della fine della guerra. Abbiamo concordato che l’Ucraina e gli Stati Uniti dovrebbero continuare a lavorare insieme per raggiungere una vera fine della guerra e una pace duratura”.

Zelensky scrive anche che l’Ucraina ha accettato la “fine degli attacchi all’energia e alle altre infrastrutture civili” come un primo passo verso “la fine completa della guerra”. “Abbiamo incaricato i nostri team di risolvere i problemi tecnici relativi all’implementazione e all’estensione del cessate il fuoco parziale. I team ucraini e americani sono pronti a incontrarsi in Arabia Saudita nei prossimi giorni per continuare a coordinare i passi verso la pace”, aggiunge il presidente ucraino.

Il tema della difesa aerea

La portavoce della Casa Bianca ha invece comunicato che Trump aiuterà Zelensky a ottenere più difesa aerea dall’Europa. Nella telefonata tra i due presidenti, spiega, Zelensky ha chiesto “nuovi sistemi per la difesa” e “il presidente ha acconsentito a lavorare insieme per aiutare a trovare ciò che è disponibile, soprattutto in Europa”. Inoltre Trump ha promesso al leader di Kiev di riportare a casa i bambini ucraini rapiti, sempre secondo quanto riferisce la Casa Bianca.