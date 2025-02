La tensione tra Taiwan e Cina si fa sempre più preoccupante. Oltre al quotidiano accerchiamento dell’isola, ritenuta da Xi Jinping una provincia ribelle, da parte di 12 aerei militari e 14 navi da guerra cinesi, a destare allarme è il danneggiamento di un cavo sottomarino per le telecomunicazioni che collega Taipei all’arcipelago di Penghu, situato nello stretto di Taiwan.

Un danneggiamento che sarebbe direttamente imputabile a Pechino, dato che la Guardia Costiera taiwanese ha diffuso alcune immagini in cui si vede il personale salire a bordo della nave mercantile Hongtai, battente bandiera togolese ma dotata di equipaggiamento cinese, proprio nell’area in cui si trova il cavo. Taipei non ha esitato a definire l’accaduto un atto terroristico, nonché l’ennesima provocazione da parte della Cina, che con questa mossa rischia di causare un conflitto nel Pacifico.