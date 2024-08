Tensioni nella maggioranza, Meloni e Salvini si incontrano in masseria

Vertice "informale" in masseria per il premier Giorgia Meloni e il leader della Lega Matteo Salvini.

“Non succede proprio nulla. Il centrodestra è unito e tale rimarrà, il governo gode di buona salute”. È quanto ha detto il vicepremier e segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, commentando sul Corriere della Sera l’incontro in Puglia di ieri fra la premier Giorgia Meloni e il leader della Lega Matteo Salvini.

“Ho appena parlato con entrambi, siamo d’accordo – ha spiegato – per vederci il 30 agosto per fare il punto sulla ripresa e stabilire le priorità in vista della Finanziaria. Manovra economica, sicurezza, crescita, abbassamento del costo del denaro. Questi sono gli impegni in vista dell’anno che verrà. Poi anche nomine Rai, indicazione del nome del commissario europeo e dossier carceri, materia sulla quale siamo molto attenti”.

Tajani: “È un incontro conviviale. Si fanno troppi retroscena su cose assolutamente normali. Di tutto parleremo insieme il 30 agosto”

Rispondendo alla domanda se i due alleati si sono visti anche per discutere come come fermare “l’attivismo di FI”, Tajani ha tagliato corto: “Lo escludo proprio. È un incontro conviviale, erano entrambi in Puglia e si sono visti, ci sono le famiglie, gli amici… Si fanno troppi retroscena su cose assolutamente normali. Di tutto parleremo insieme il 30 agosto”, ha aggiunto il leader azzurro.

L’incontro informale tra il premier e il leader della Lega si è svolto ieri pomeriggio, è stato fatto sapere da fonti governative, nella masseria di Ceglie Messapica in Puglia dove Meloni sta trascorrendo una settimana di vacanza. Durante la visita i due hanno chiamato l’altro vicepremier Tajani con cui hanno “condiviso – hanno riferito fonti di governo – di vedersi di persona il 30 agosto per fare il punto sui dossier più urgenti”.

Le questioni sul tavolo: il nome del commissario italiano da proporre all’Ue, nomine Rai e rapporti tra i partiti che sostengono il governo

La notizia della visita di Salvini a Meloni su una serie di questioni (dalla scelta del commissario italiano da proporre a Ursula Von der Leyen, alle nomine Rai, ai rapporti tra i partiti che sostengono il governo dopo i recenti distinguo su diversi temi, come lo ius scholae e le carceri fino alla manovra di bilancio) era stata anticipata da alcuni quotidiani. L’incontro tra la premier e il leader della Lega è stato definito “conviviale”.