Terremoto ad Ancona, la torna a tremare nelle Marche: magnitudo 4.1, evacuata una scuola

Nuova scossa di terremoto nelle Marche, avvertita nella zona di Ancona intorno alle 10.38 della mattinata di oggi. Si è trattato di una scossa molto breve, ma che ha fatto tremare le case ed è stata avvertita in diverse zone della città, tra edifici, ospedali e scuole.

Il sisma è stato di magnitudo 4.1, stando alle prime rilevazioni dell’Ingv, ed è stato registrato a 2 chilometri di profondità davanti alla costa del capoluogo marchigiano. Nell’area da tempo si registrano diverse scosse, di cui due più forti risalenti a novembre dello scorso anno, che hanno causato anche danni e 500 persone sfollate.

Terremoto nelle Marche: scuole evacuate, ma nessun danno

Non si registrano, per il momento, danni o disagi a cose o persone per la scossa di questa mattina. La scuola primaria Maggini di Ancona è stata evacuata per precauzione. La Protezione Civile si è messa in contatto con le strutture locali per le prime verifiche e ha confermato che non risultano, a ora, danni a persone o cose.

La scossa non è stata avvertita solamente ad Ancona, ma anche a Senigallia e Fano, più distanti dal capoluogo e dall’epicentro del sisma. A Fano è stato sentito un boato, anche se in pochi si sono realmente accorti della terra che vibrava.