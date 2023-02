Terremoto, arrivati in Turchia i Vigili del fuoco italiani

È sbarcato ad Adana il contingente dei Vigili del fuoco inviato in Turchia in soccorso della popolazione colpita dal terremoto.

È sbarcato ad Adana, alle 6 ora italiana, il contingente dei Vigili del fuoco inviato in soccorso alla popolazione colpita dal terremoto di ieri. Lo rende noto il Dipartimento dei Vigili del fuoco.

Trasportato con un aereo C130 dell’Aeronautica Militare, partito nella tarda sera di ieri da Pisa con scalo a Pratica di Mare, il contingente è composto da 50 Vigili del fuoco dei team Usar di Toscana e Lazio, altamente specializzato per la ricerca di dispersi sotto le macerie, che ha operato nelle analoghe emergenze in Italia e all’estero.

Anche la Difesa è impegnata e sta mettendo in campo uomini e mezzi

Della missione italiana in Turchia fanno parte anche 11 sanitari e 6 unità del Dipartimento della Protezione civile. Anche la Difesa si è subito attivata in seguito al terremoto, come ha fatto sapere ieri il ministro Guido Crosetto, e sta mettendo in campo tutte le sue disponibilità di mezzi e personale.

