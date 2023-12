Terrorismo, l’Ue lancia l’allarme attentati a Natale

“Con la guerra tra Israele e Hamas e la polarizzazione che provoca nella nostra società, con l’avvicinarsi delle festività natalizie c’è un enorme rischio di attentati terroristici nell’Unione europea. Lo abbiamo visto di recente a Parigi, purtroppo l’abbiamo visto anche prima”. È l’allarme lanciato dalla commissaria europea agli Affari interni, Ylva Johansson, al suo arrivo al Consiglio Affari interni.

“Questo è un dibattito importante che avremo oggi nel Consiglio. Annuncerò inoltre che ora metteremo a disposizione ulteriori 30 milioni di euro per la protezione, ad esempio, dei luoghi di culto”, ha aggiunto Johansson.

Piantedosi: “Attenzione alta. La minaccia è molto insidiosa”

“Noi confidiamo sul nostro sistema tradizionale di prevenzione però l’attenzione deve rimanere alta” ha detto, giorni scorsi, parlando del livello di attenzione in Italia sul terrorismo, il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, e commentando anche quanto accaduto a Parigi. I fatti accaduti, per Piantedosi, “semplicemente confermano che l’attenzione che abbiamo messo in campo c’è e ci deve essere. Dai primi riscontri e notizie l’episodio conferma che è una minaccia molto insidiosa perché non sempre compiutamente intercettabile”. Per il ministro dell’Interno, inoltre, resta fondamentale “il sistema di prevenzione per intercettare possibili minacce e il tempestivo scambio di informazioni tra le Forze di Polizia a livello europeo”.